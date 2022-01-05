Dyson標榜「最強吸力」無線吸塵器 內建智慧變速吸頭、密封過濾系統

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Dyson手持無線吸塵器V15 Detect系列
▲Dyson手持無線吸塵器V15 Detect系列

Dyson今日 (1/4)在台宣布推出標榜採最強吸力表現的手持無線吸塵器V15 Detect系列，分別推出配備全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網的V15 Detect Absolute Extra，以及配備內建無纏結技術的全新智慧變速吸頭，可依照環境與灰塵濃度狀況自動調整吸力的V15 Detect Total Clean。

而此次推出機種，均配置智慧雷射偵測科技、壓電式聲學感應技術，以及Dyson Hyperdymium馬達，轉速每分鐘最高可達12萬5000轉，高達230AW的吸力表現，強調能高效去除看得見的碎屑顆粒，以及看不見的微塵、過敏原

▲Dyson手持無線吸塵器V15 Detect系列
▲Dyson手持無線吸塵器V15 Detect系列

其中，採全機密封HEPA過濾系統的V15 Detect Absolute Extra，標榜能杜絕清潔過程中產生的室內環境二次汙染，可有效捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，僅排出潔淨的空氣。

▲採全機密封HEPA過濾系統的V15 Detect Absolute Extra
▲採全機密封HEPA過濾系統的V15 Detect Absolute Extra

至於V15 Detect Total Clean採用的全新智慧變速吸頭，則可透過吸頭上方的56組聚碳酸酯齒梳，自動清潔刷條上的毛髮，藉此降低毛髮纏結情況，並且配合Dyson DLS+ (動態負載感應器)，可視不同清潔需求調整吸力。

▲全新智慧變速吸頭
▲全新智慧變速吸頭

另外，此次推出機種更配置智慧雷射輕量軟質碳纖維滾筒吸頭，可透過吸頭右側前端的綠色雷射二極管，將光線高度調至距離地面7.3mm處，並且形成1.5°夾角，即可透過綠光照射出原本在硬質地板上難以看見的微塵，並且讓使用者能更有效率清潔。

▲透過綠色雷射光檢測地板上的塵污
▲透過綠色雷射光檢測地板上的塵污

透過內建壓電式聲學感應器，則可讓吸塵器持續以每秒偵測多達15000次通過入氣口的塵量，在自動模式下可依照偵測灰塵數量調整吸力，藉此達成更有效率的清掃效果，並且能透過視覺化分類統計功能分析所吸除灰塵數量與大小，並且將統計結果即時顯示於手持無線吸塵器後方LCD螢幕中，讓使用者更容易透過實際數據了解家中灰塵組成與分布情況，進而可調整打掃清潔模式與頻率。

▲可透過手持無線吸塵器後方LCD螢幕檢視當前吸塵器狀態等資訊
▲可透過手持無線吸塵器後方LCD螢幕檢視當前吸塵器狀態等資訊

全新Dyson V15 Detect系列吸塵器已經正式在台上市，即日起於Dyson官方網站及全台Dyson官方授權通路銷售，依照吸頭配件差異將提供3款產品選擇，建議售價則從新台幣24900元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

過敏原 Dyson 細懸浮微粒

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