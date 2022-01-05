LG更新智慧電視產品 導入第5代α9處理器、新版webOS 22作業系統

在三星宣布更新旗下智慧電視產品後，LG隨即也公布旗下2022年款智慧電視系列，其中包含採用第5代α9處理器，以及新版webOS 22作業系統，另外也能透過NFC Magic Tap功能快速將手機內容推送到電視上播放，或是以鏡像形式顯示，並且能透過Always Ready設計讓電視在不使用時當做「畫框」，並且提供音樂播放功能。

此次更新電視產品，分別包含採用OLED evo面板技術的G2與C2系列，其中G2系列新增83吋設計，以及全球首款97吋OLED電視機種，並且提供55吋、65吋與77吋選項，同樣可在待機狀態下透過「畫框」形式顯示靜態影像。

而鎖定大眾市場需求的C2系列，則是增加42吋機種，並且加入支援遊戲使用設計，另外也提供48吋、55吋、65吋、77吋與83吋規格，本身則採用極窄邊框設計，並且採用極簡外觀風格。

除了更新OLED電視產品線，LG也同步更新旗下採用Quantum Dot NanoCell技術的QNED系列電視產品，並且提供採用mini LED面板設計機種。

由於採用第5代α9處理器，LG標榜此次推出的電視將能透過更高運算效能對應流暢影像顯示表現，並且增加畫質提昇效果，另外也能模擬7.1.2聲道虛擬環繞音效。至於新版webOS 22作業系統則加入更多客製化操作介面體驗，並且能配合NFC Magic Tap功能將手機內容快速投放到電視畫面，或是以鏡像形式顯示。

此外，新款電視也能透過室內分享 (Room To Room Share)功能，將當前透過有線或衛星播放內容藉由Wi-Fi投放到其他電視上呈現，讓使用者能更方便透過其他電視一同觀看內容。至於藉由Always Ready設計，則可讓電視在不使用時當做「畫框」，並且提供音樂播放功能，而在播放Amazon Prime Video內容時也會自動切換成Filmmaker Mode，藉此呈現更逼真的影像效果。

LG更標榜今年推出的電視機種，均獲得德國萊茵、UL抗炫光認證，甚至OLED面板也符合萊茵低藍光認證，並且符合美國Eyesafe護眼認證。

針對遊戲使用體驗部分，LG更標榜旗下電視機種均支援NVIDIA G-Sync與AMD FreeSync Premium，另外更搭載HDMI 2.1連接埠，支援可變更新率 (VRR)，甚至此次更在Game Optimizer調整選像加入運動模式，藉此對應畫面變化更快的第一人稱遊戲使用，另外更可透過暗室模式 (Dark Room Mode)自動調整螢幕亮度，而電視本身也支援NVIDIA GeForce NOW與Google Stadia等串流遊戲服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》