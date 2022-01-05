滿足家用、學生、辦公3需求 宏碁推出不同Chromebook機種

趕在CES 2022正式開展前，宏碁針對家用、學生與混合辦公需求推出三款不同Chromebook，分別是Chromebook Spin 513 (CP513-2H)、Chromebook 315 (CB315-4H/T)，以及Chromebook 314 (CB314-3H/T)。

其中，Chromebook Spin 513採可翻轉、配備13.5吋且長寬比為3：2的VertiView螢幕，搭載8核聯發科Kompanio 1380處理器，而Chromebook 315則配備解析度為Full HD的15.6吋防眩光螢幕及獨立數字鍵盤，至於Chromebook 314則採容易攜帶的14吋螢幕設計，並且採用新款Intel處理器及OceanGlass環保觸控板。

三款Chromebook均可滿足家庭、學生、混合辦公人士的多元使用需求，並且透過單機即可滿足工作、娛樂及上網等功能。

除了提供方便使用特性，此次推出的Chromebook Spin 513與Chromebook 314均採用美國軍規MIL-STD 810H標準設計，提供堅固耐用體驗。此外，使用者亦可透過Chrome OS作業系統對應快速開機、安全且容易使用特性，並且可讓電池續航表現更久，另外亦可透過Google Play Store下載各類app擴充應用功能，或是透過網頁取用各類網路服務。

▲Chromebook Spin 513

▲Chromebook 315

▲Chromebook 314

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》