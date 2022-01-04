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三星新款電視產品將更環保 遙控器支援用Wi-Fi微幅電波充電

聯合新聞網 / 楊又肇

三星在去年CES 2021期間宣布更新旗下電視產品時，說明將秉持「Going Green」的永續環保理念，在原廠盒裝採精簡、可回收利用設計，並且減少傳統油墨印刷，同時也採用可利用太陽能充電與回收材質製作的遙控器配件。而在此次CES 2022展前發表內容中，三星更進一步擴大其環保設計，增加更多可回收材質，同時在遙控器部分更以超級電容 (Supercapacitor)取代傳統電池，讓遙控器電力可使用時間更久，另外更增加透過Wi-Fi充電設計。

在此次新款電視包裝設計中，三星導入更多可回收材質，其中包含EPS隔板、塑膠帶、扣具、盒裝支架等均採用回收紙材，以及回收塑膠製作而成，同時在整體盒裝也避免使用釘子釘合，而是透過特定扣合設計組裝，藉此降低回收時的難度。

而相較過往需要透過金屬材質的釘子進行封裝，目前僅需1秒即可完成完成組裝電視外包裝盒，過去則需花費至少5秒時間。

另外，在今年度推出的新款電視產品所使用遙控器，不僅維持採用太陽能充電設計，此次更增加可透過Wi-Fi路由器或其他具備無線電波裝置遠距充電功能，藉此在不使用時也能一點一滴地充電。充電設計方面，新款遙控器採用超級電容設計，相較傳統電池將更環保。

至於相較過往的遙控器都是以黑色為主，今年度的三星電視也同步提供白色款式，藉此搭配不同居家環境色彩使用，而在遙控器上也提供三星TV Plus、Netflix、Amazon Prime Video與Disney+等目前常見串流影音服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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