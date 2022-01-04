三星推新款micro LED、Neo QLED及Lifestyle系列電視 還結合NFT平台應用

在CES 2022正式開展前，三星揭曉旗下新款micro LED、Neo QLED系列電視，以及新款包含The Frame、The Sero與The Serif在內Lifestyle電視系列，另外更更新旗下電視Smart Hub功能，並且加入NFT交易平台，讓使用者能更容易購買數位內容資產，同時透過電視播放呈現。

micro LED系列

此次在CES 2022期間展示的micro LED電視產品，分別對應110吋、101吋與89吋，同時以2500萬組micro LED構成螢幕，對應20位元灰階顯示，以及100萬階亮度調整與色度表現，另外也能表現真實HDR高亮度對比色彩，以及100% DCI廣色域與Adobe RGB色彩表現，更可透過高達99.99%的顯示佔比對應更寬廣顯示效果。

而跟其他三星智慧電視一樣，新款micro LED電視也支援藝術模式，最多可接入4組透過HDMI傳輸的影像內容，每組影像內容更可對應4K畫質與120fps畫面更新率，聲音部分也能支援Dolby Atmos全景聲效果。

Neo QLED系列

在新款QLED電視系列部分，則是透過新款Neo Quantum影像處理器提供更好背光處理效果，並且配合Quantum Mini LED面板對應更細膩的亮度表現，相較前一代機種約對應4096階亮度調整，新款QLED電視系列將可對應高達16384階的亮度表現。

此外則是透過Shape Adaptive Light技術識別顯示影像內容細節，藉此調整光亮表現，藉此讓電視能更容易凸顯顯示內容銳利度表現，同時亦可透過Real Depth Enhancer功能調整影像景深視覺，讓顯示內容可以有更深層的視覺感受。

新款QLED電視系列同樣加入EyeComfort護眼模式，可透過電視感測元件自動識別電視所在環境光亮，自動調整螢幕整體亮度，同時當室內光線色調改變時，電視也會自動調整最佳觀看色調，並且去除藍光成分，讓使用者長時間觀看時能減輕眼部負擔。

聲音部分則同樣支援Dolby Atmos全景聲，另外也支援OTS (Object Tracking Sound)物件追蹤聲音技術，讓聲音可隨電視螢幕顯示物件移動，甚至在2022年款機種更加入OTS Pro設計，讓電視能藉由環繞音效產生更真實聲音表現。

Lifestyle電視系列

在新款Lifestyle電視系列中，三星在The Frame、The Sero與The Serif系列機種加入霧面螢幕設計，藉此降低螢幕表面反光，進而提昇電視螢幕在長時間作為「畫作」顯示時的舒適觀看感受。

新款The Frame分別提供32吋至85吋，The Serif則是額外增加65吋選項，最小則提供43吋，至於The Sero則在可直向顯示模式加入多視窗顯示功能，姐此對應更多元顯示需求。

強化電視功能與NFT平台

另一方面，三星也強化電視Smart Hub功能，其中在Gaming Hub加入NVIDIA GeForce Now、Google Stadia，以及Utomik等串流遊戲服務，未來也計畫加入更多遊戲應用服務，另外也增加能更過線上視訊方式與遠方家人、朋友一起觀看相同影片的Watch Together功能，以及可在30秒內快速完成設定，或是在10分鐘內詳細設定電視功能的Smart Calibration功能。

此次比較特別的是在新款電視加入NFT平台服務，讓使用者能購買各類數位內容，並且透過電視機種播放呈現，目前主要是以數位藝術作品內容交易為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》