超可愛！蘋果開賣AirPods Pro虎年特別款 推年節相關Today at Apple課程

如同去年針對迎接農曆新年的國家地區推出AirPods Pro牛年限量款，蘋果稍早也在台灣、香港、中國、新加坡、馬來西亞等地區推出AirPods Pro虎年特別款，另外也推出諸多適合作為年節贈禮的蘋果商品，同時也將推出可學習拍攝節慶氛圍美照，並且製作獨一無二新年賀‍卡的Today at Apple課程。

跟牛年限量款一樣，AirPods Pro虎年特別款也是在外盒部分加上紅色虎年印記，並且在充電盒上以雷彫刻上相同印記圖像，建議售價一樣是新台幣7990元。

不過，目前虎年特別款依舊僅在AirPods Pro款式提供，並未包含近期推出的第3代AirPods，或是其他AirPods款式，同時所有功能也與標準款AirPods Pro相同。

而蘋果也配合農曆新年即將來到，分別推薦(PRODUCT)RED設計的紅色款iPhone 13、iPhone 13 mini，以及相關紅色款配件，另外也包含金色款iPhone 13 Pro與同樣採(PRODUCT)RED設計的Apple Watch series 7，或是橘色、黃色款HomePod mini。

另外，透過新推出的Today at Apple課程內容，亦可學習如何透過iPhone拍攝獨具風格的照片貨影片，並且藉由iPad或Mac版Keynote製作加上節慶背景、精緻貼圖，以及祝福語句的新年賀卡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》