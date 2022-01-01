PPT投影片秒變高級感！必學背景蒙版技巧 3大使用時機公開
到底甚麼是蒙版呢 ?就像是在原有的畫面蒙上一層薄霧，營造一種神祕感或若隱若現的氛圍，有點類似遮罩也有點類似調整透明度的感覺。直接上圖片
上面兩張圖片就可以明顯看出差異，蓋上蒙版的畫面(下圖)看起來比較不會這麼刺眼，也比較能聚焦在想要傳達的文字，而不會讓背景圖喧賓奪主。
✔蒙版適用時機
．凸顯文字焦點
．背景圖顏色過於繽紛刺眼
．營造高級感的氛圍
以下蒙版教學開始：
Step1.插入"圖形"蓋住想要遮住的範圍
Step2.滑鼠右鍵👉設定圖形格式👉"填滿"選項內調整"顏色"+"透明度"
✨調整透明度就是整個蒙版的精隨，自己決定要露多少。
Step3.把要強調的文字部分移到最上層
"選取"中的"選取範圍窗格"👉直接用"滑鼠長按"將文字拖到最上層
今天教大家的是最基礎的蒙版操作，之後也可以自己延伸使用不同的圖形或是漸層，讓整個畫面更豐富且有層次感。
《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》
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