PPT投影片秒變高級感！必學背景蒙版技巧 3大使用時機公開

到底甚麼是蒙版呢 ?就像是在原有的畫面蒙上一層薄霧，營造一種神祕感或若隱若現的氛圍，有點類似遮罩也有點類似調整透明度的感覺。直接上圖片

上面兩張圖片就可以明顯看出差異，蓋上蒙版的畫面(下圖)看起來比較不會這麼刺眼，也比較能聚焦在想要傳達的文字，而不會讓背景圖喧賓奪主。

✔蒙版適用時機 ．凸顯文字焦點 ．背景圖顏色過於繽紛刺眼 ．營造高級感的氛圍

以下蒙版教學開始：

Step1.插入"圖形"蓋住想要遮住的範圍

Step2.滑鼠右鍵👉設定圖形格式👉"填滿"選項內調整"顏色"+"透明度"

✨調整透明度就是整個蒙版的精隨，自己決定要露多少。

Step3.把要強調的文字部分移到最上層

"選取"中的"選取範圍窗格"👉直接用"滑鼠長按"將文字拖到最上層

今天教大家的是最基礎的蒙版操作，之後也可以自己延伸使用不同的圖形或是漸層，讓整個畫面更豐富且有層次感。

《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》