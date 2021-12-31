LG揭曉全新OLED EX面板技術 可讓電視亮度提升30%、邊框更窄

LG Display宣布推出名為OLED EX的全新顯示面板技術，將可讓整體亮度提高30%，並且讓影像清晰度提升，同時也能讓螢幕邊框變得更窄。

依照LG Display說明，OLED EX的名稱來自進化 (Evolution)與體驗 (eXperience)，此項技術主要是在OLED面板構成設計加入氘元素，並且配合圖像處理演算法調整，讓螢幕整體亮度與顯示清晰度提升，另外也依照使用者觀看習慣，預測調整發光二極體的使用情況，讓螢幕播放影像內容可詮釋更高細節與色彩表現。

而藉由OLED EX面板技術，LG Display更說明可讓65吋OLED電視從原本最窄6mm邊框設計，下修為4mm，藉此讓螢幕能以更貼近無邊框形式打造，對應更大顯示範圍。

OLED EX面板技術將從今年第二季應用LG旗下OLED電視螢幕，並且計畫透過位於南韓坡州市及中國廣州市的產線量產。

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