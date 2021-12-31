快訊

台中45歲女胸部中刀 送醫途中疑遭丟包不治

防疫旅館首例確診者為Omicron 匡列3家人採檢結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LG揭曉全新OLED EX面板技術 可讓電視亮度提升30%、邊框更窄

聯合新聞網 / 楊又肇

LG Display宣布推出名為OLED EX的全新顯示面板技術，將可讓整體亮度提高30%，並且讓影像清晰度提升，同時也能讓螢幕邊框變得更窄。

依照LG Display說明，OLED EX的名稱來自進化 (Evolution)與體驗 (eXperience)，此項技術主要是在OLED面板構成設計加入氘元素，並且配合圖像處理演算法調整，讓螢幕整體亮度與顯示清晰度提升，另外也依照使用者觀看習慣，預測調整發光二極體的使用情況，讓螢幕播放影像內容可詮釋更高細節與色彩表現。

而藉由OLED EX面板技術，LG Display更說明可讓65吋OLED電視從原本最窄6mm邊框設計，下修為4mm，藉此讓螢幕能以更貼近無邊框形式打造，對應更大顯示範圍。

OLED EX面板技術將從今年第二季應用LG旗下OLED電視螢幕，並且計畫透過位於南韓坡州市及中國廣州市的產線量產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

OLED LG 電視 面板

延伸閱讀

驚艷絕美！ASUS OLED筆電體驗會聖誕登場 品味Zenbook x興波特調咖啡

Mini LED螢幕 出貨熱

今年搭載Mini LED背光液晶顯示器出貨量 估5.1萬台

集邦估今年搭載Mini LED顯示器約5.1萬台 三星市占58%

相關新聞

小米強化智慧家庭體驗 推MIUI Home、MIUI TV滿足需求

除了公布新版MIUI 13，並且加強平板與跨裝置使用體驗，小米此次也公布對應智慧顯示器使用的MIUI Home，以及對應電視產品使用的MIUI TV。

新款VAIO Z「勝色」、VAIO SX14登台 全機身碳纖維設計超輕盈

今年2月初在日本市場推出的新款VAIO Z，台灣代理商Nexstgo宣布引進全新VAIO Z「勝色」款式，同時也引進結合VAIO Z機身設計特色的新款VAIO SX14。

小米Watch S1專攻商務人士 節能模式續航最高可達24天

如先前預告，小米宣布針對商務人士推出新款以圓形錶面設計的小米Watch S1。

聯想將在CES 2022期間揭曉更多筆電 Yoga將採用特殊織布上蓋設計

除了稍早提前曝光的ThinkPad Z系列機種，聯想顯然計畫在CES 2022期間揭曉諸多筆電機種，同時也將把不同材質設計應用在筆電上，藉此詮釋不同視覺質感。

三星智慧冰箱將納入Bespoke系列家電 未來增加更多色彩選項

三星過去推行的智慧冰箱Family Hub，目前已經併入Bespoke系列家電產品，意味未來三星智慧冰箱也將以可客製化多彩面貌呈現，不再僅以冰冷黑、銀配色設計。

LG揭曉全新OLED EX面板技術 可讓電視亮度提升30%、邊框更窄

LG Display宣布推出名為OLED EX的全新顯示面板技術，將可讓整體亮度提高30%，並且讓影像清晰度提升，同時也能讓螢幕邊框變得更窄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。