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三星智慧冰箱將納入Bespoke系列家電 未來增加更多色彩選項

聯合新聞網 / 楊又肇

三星過去推行的智慧冰箱Family Hub，目前已經併入Bespoke系列家電產品，意味未來三星智慧冰箱也將以可客製化多彩面貌呈現，不再僅以冰冷黑、銀配色設計。

而從今年也將Galaxy Z Flips 3及Galaxy Watch 4納入Bespoke多彩客製化設計來看，更凸顯三星接下來將會更進一步凸顯Bespoke系列產品定位，藉此吸引更多人使用。

Bespoke系列家電從2019年在IFA展會活動上亮相，主打客製化色彩，以及大膽用色的設計，藉此讓家電產品融入居家環境，並且成為藝術品般擺設，同時具備方便的家電使用功能，後續更吸引不少人關注。

目前Bespoke系列家電已經涵蓋冰箱、爐灶、洗碗機、微波爐、吸塵器、洗衣機、烘衣機等產品，此次將智慧冰箱Family Hub也納入Bespoke系列家電，或許意味日後Bespoke系列家電將會加入更多智慧連網功能，並且能與三星SmartThings智慧物聯網生態連接。

在稍早公布消息中，三星表示將擴大Bespoke系列家電產品線，並且加入Bespoke French Door系列冰箱、Bespoke Jet吸塵器，以及隸屬Bespoke系列家電的洗衣機與烘衣機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

冰箱 Galaxy Watch 三星 家電

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