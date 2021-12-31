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聯想將在CES 2022期間揭曉更多筆電 Yoga將採用特殊織布上蓋設計

聯合新聞網 / 楊又肇

除了稍早提前曝光的ThinkPad Z系列機種聯想顯然計畫在CES 2022期間揭曉諸多筆電機種，同時也將把不同材質設計應用在筆電上，藉此詮釋不同視覺質感。

如同ThinkPad Z系列機種將皮革材質應用在筆電上蓋，聯想顯然也將織布材質套用在新款Yoga系列機種，藉此詮釋不同質感表現，同時也保留Yoga系列螢幕可360度翻轉、支援手寫筆等使用體驗。而此次更新的Yoga系列，則包含第7代Yoga 6、Yoga 7i與Yoga 91，同樣對應13吋起跳螢幕規格，並且支援螢幕觸控與手寫筆操作功能。

• Yoga 6 Gen 7

• Yoga 7i Gen 7

• Yoga 9i Gen 7

此外，配合Intel更新代號Alder Lake的第12代Core系列筆電處理器，聯想此次也更新ThinkBook 13x、ThinkBook 14、ThinkBook 16，以及新款ThinkPad X1系列機種，包含第10代ThinkPad X1 Carbon、第二代ThinkPad X1 Nano，以及第7代ThinkPad X1 Yoga。

此推出機種，還包含對應遊戲體驗打造的Legion 5 15與Legion 5 Pro 16，兩者均分別提供Intel及AMD處理器版本，藉此滿足不同市場需求。

• ThinkBook 13x Gen 2

• ThinkBook 14 Gen 4

• ThinkBook 16 Gen 4

• ThinkPad X1 Carbon G10

• ThinkPad X1 Nano G2

• ThinkPad X1 Yoga G7

• Legion 5 Gen 7 15

• Legion 5 Pro Gen 7 16

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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