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LG將於CES 2022展示新款InstaView系列烤箱 整合智慧食譜服務

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次CES 2022中，LG將展示心款InstaView系列雙爐式烤箱InstaView Double Oven Range，以及嵌入式微波烤箱InstaView Over-the-Range Microwave Oven，並且將整合ThinQ智慧食譜服務 (LG ThinQ Recipe service)。

其中，雙爐式烤箱採用LG InstaView科技，只需輕敲玻璃兩下，系統便會瞬間照亮內部，無須開門就能看見內部食材，藉此減少熱氣流失。

此外，藉由ProBake對流技術，將使導熱速度更快更全面，免預熱即可烹調出熟度均勻的美味料理，同時也能縮短烹調時間，其中氣炸 (Air Fry)模式可烹調出媲美傳統油炸般酥脆美味的少油料理，而舒肥 (Air Sous Vide) 模式則可煮出軟嫩多汁佳餚。而在UltraHeat Power Burner技術支援下，更能加快食物烹調效率。

嵌入式微波烤箱則搭載獨創蒸煮科技，讓食材更多汁、更健康，並且讓口感升級。而透過內建可拉式ExtendaVent設計，可有效吸附廚房油煙與殘留異味，配合內部EasyClean設計則能輕鬆維持整潔，透過先進塗層防止食物與油漬殘留造成黏膩汙垢，更可用濕布輕鬆擦拭，並且配合WideView不鏽鋼與強化玻璃窗設計凸顯極簡造型。

此次推出雙爐式烤箱與嵌入式微波烤箱，更加入全新推出、與波士頓AI新創公司Foodspace Technology合作打造的ThinQ智慧食譜服務，整合LG及其合作夥伴所有的智慧廚房服務與烹調內容，透過ThinQ應用程式即可搜尋、計畫、採買，並且能參考上百種新手入門食譜，包含創意料理達人精選與LG專屬大廚策畫的LG原創系列。

另外，透過ThinQ app連動也能使用SideChef提供超過一萬種一鍵式付費食譜，或是透過與Walmart或Amazon Fresh的app連動，即可透過食譜或一週菜單自訂日常採購清單。

而ThinQ app也提供LG AI客服解決方案Proactive Customer Care，可透過人工智慧與深度學習技術分析產品效能資料，可自動傳送警示與維護技巧給使用，藉此確保LG烤箱的運作效能保持最佳狀態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

食譜 創意料理 LG CES

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