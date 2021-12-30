聯想將揭曉更高階的ThinkPad Z系列筆電、整合第二螢幕的17吋創作筆電ThinkBook Plus

除了既有ThinkPad X1系列，聯想接下來將在CES 2022期間揭曉全新ThinkPad Z系列筆電產品。另外，聯想也計畫在CES 2022期間推出日前已經曝光的17吋創作筆電ThinkBook Plus。

▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)

目前提前曝光的圖像內容顯示，ThinkPad Z系列筆電將採用皮革材質披覆的上蓋，以及採金、銀配色的金屬裁切邊角設計，而螢幕為了更進一步凸顯極窄邊框設計，則是將視訊鏡頭模組往上延伸，並且方便使用者掀開筆電上蓋，外側則標示筆電產品名稱。

ThinkPad Z系列筆電將提供13吋與16吋兩種規格，預期會導入Intel新款代號Alder Lake的第12代Core系列處理器，並且搭配極窄邊框設計的全尺寸螢幕，藉此讓可視範圍放到最大。

▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)

其中，螢幕將搭配支援微軟Windows Hello技術的視訊鏡頭，分別對應Full HD解析度與f/2.0光圈規格，收音部分則支援多組麥克風陣列，對應背景降噪功能。

而連接埠方面，ThinkPad Z系列筆電13吋版本對應左右各一的USB-C連接埠，並且對應3.5mm耳機孔，16吋版本則會增加USB-C連接埠數量，另外也會增加一組SD記憶卡插槽，兩種規格均搭載側邊設計的電源按鍵。

▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)

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目前還無法確認ThinkPad Z系列筆電具體規格細節，但預期聯想將在CES 2022期間對外公布。

至於在17吋創作筆電ThinkBook Plus部分，預期也會Intel第12代Core系列處理器，將在右側螢幕設置小尺寸觸控螢幕，讓創作者能直接透過觸控螢幕進行手繪等操作。

▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》