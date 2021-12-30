聯想明年1月初揭曉遊戲手機Legion Y90 與首款遊戲平板Legion Y700

聯想預計在明年1月初揭曉旗下新款遊戲手機Legion Y90，以及旗下第一款遊戲平板Legion Y700。

其中，Legion Y90預期將跟進採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，並且支援144Hz畫面更新率，以及高達720Hz的畫面觸控採樣率，至於螢幕則採用6.92吋、AMOLED面板設計，支援獨立色準校正與抗藍光護眼認證。

而散熱表現部分，Legion Y90約可在120fps顯示模式下，維持遊玩《DOTA》約25分鐘，同時手機溫度將不超過36度，另外以最高畫質設定、均衡模式下執行《原神》，連續遊玩25分鐘後的手機溫度也僅在38度左右。

至於聯想第一款遊戲平板Legion Y700，則預計採用解析度達2K的8.8吋螢幕，支援120Hz畫面更新率與240Hz畫面觸控採樣率，但處理器規格可能不會是Snapdragon 8 Gen 1，而是目前廣泛使用的Snapdragon 870等處理器規格。

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