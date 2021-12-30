快訊

華航估年終有望4個月 登航空「正港幸福企業」寶座

直播／本土0確診、境外24例「再創新高」 半數由美國入境

聯想明年1月初揭曉遊戲手機Legion Y90 與首款遊戲平板Legion Y700

聯合新聞網 / 楊又肇

聯想預計在明年1月初揭曉旗下新款遊戲手機Legion Y90，以及旗下第一款遊戲平板Legion Y700

其中，Legion Y90預期將跟進採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，並且支援144Hz畫面更新率，以及高達720Hz的畫面觸控採樣率，至於螢幕則採用6.92吋、AMOLED面板設計，支援獨立色準校正與抗藍光護眼認證。

而散熱表現部分，Legion Y90約可在120fps顯示模式下，維持遊玩《DOTA》約25分鐘，同時手機溫度將不超過36度，另外以最高畫質設定、均衡模式下執行《原神》，連續遊玩25分鐘後的手機溫度也僅在38度左右。

至於聯想第一款遊戲平板Legion Y700，則預計採用解析度達2K的8.8吋螢幕，支援120Hz畫面更新率與240Hz畫面觸控採樣率，但處理器規格可能不會是Snapdragon 8 Gen 1，而是目前廣泛使用的Snapdragon 870等處理器規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聯想

延伸閱讀

雙尺寸、雙旗艦Xiaomi 12系列亮相 入門款Xiaomi 12X也順勢登場

聯發科「天璣9000」效能、功耗評測出爐 狠甩高通S8 Gen1

OPPO證實明年1月揭曉旗艦手機一加10 Pro 傳採Snapdragon 8 Gen 1處理器

小米12/28揭曉三款新機 小米12、小米12 Pro搭載Snapdragon 8 Gen 1處理器

相關新聞

小米強化智慧家庭體驗 推MIUI Home、MIUI TV滿足需求

除了公布新版MIUI 13，並且加強平板與跨裝置使用體驗，小米此次也公布對應智慧顯示器使用的MIUI Home，以及對應電視產品使用的MIUI TV。

新款VAIO Z「勝色」、VAIO SX14登台 全機身碳纖維設計超輕盈

今年2月初在日本市場推出的新款VAIO Z，台灣代理商Nexstgo宣布引進全新VAIO Z「勝色」款式，同時也引進結合VAIO Z機身設計特色的新款VAIO SX14。

小米Watch S1專攻商務人士 節能模式續航最高可達24天

如先前預告，小米宣布針對商務人士推出新款以圓形錶面設計的小米Watch S1。

小米12系列1.6萬起 全面對標蘋果iPhone 13

小米28日晚間發布小米12系列手機，定價人民幣3,699元起（新台幣1.6萬元），小米集團董事長雷軍表示，小米12系列是...

三星新推10.5吋平板Galaxy Tab A8 單機最低7千元有找

隨著行動辦公與數位學習逐漸成為新常態，平板化身日常生活不可或缺的最佳利器，台灣三星推出全新Samsung Galaxy ...

影／爸送PS5做耶誕禮物…兒見到喜極而泣 網友齊猜：有陰謀

對於機迷而言，最好的聖誕節禮物莫過於收到最新款遊戲機，日本1名「廿四孝爸爸」都深明此道，聖誕節當日買了1部PS5給小孩，但由於機身太重，所以先把遊戲機放在投幣式儲物櫃內，再叫兒子開櫃，給他來個大驚喜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。