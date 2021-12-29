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新款VAIO Z「勝色」、VAIO SX14登台 全機身碳纖維設計超輕盈

聯合新聞網 / 楊又肇

今年2月初在日本市場推出的新款VAIO Z，台灣代理商Nexstgo宣布引進全新VAIO Z「勝色」款式，同時也引進結合VAIO Z機身設計特色的新款VAIO SX14。

新款VAIO Z延續全機身以碳纖維材質打造，整體重量僅1.06公斤，並且兼具輕薄強韌特性，本身搭載Intel第11代Intel Core i7處理器，內建AI降造技術與VAIO User Sensing功能，讓視訊會議聲音品質最佳化。

此次引進台灣的VAIO Z「勝色」，則是源自日本傳統捶打浸染靛藍的染色技法，於光線照射變化下可反射出豐富色彩，展現日式美學質感，建議售價則是新台幣14萬900元，預計從即日起透過三井電腦、欣亞數位全台實體通路與三創生活園區VAIO專賣店，或是MOMO購物網及PChome等通路陸續上市。

而新款VAIO SX14則傳承VAIO Z使用特性與設計，符合美國MIL標準 (MIL-STD-810H)與127公分垂直落下測試，搭載Intel第11代Core i7處理器，搭配高電量電池，同樣支援AI降造技術與VAIO User Sensing功能。鍵帽及傾角更符合人體工學，降低長時間打字造成的手腕負擔，螢幕最大開闔角度可達180°，搭配觸控面板與觸控筆，更便利於使用者以指尖或觸控筆操作。

全新SX14同樣推出「勝色」特別版，並且推出全黑特別版、都會銅、晨霧白總計四款配色，建議售價為新台幣79990元，一樣從即日起開放銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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