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小米Watch S1專攻商務人士 節能模式續航最高可達24天

聯合新聞網 / 楊又肇

如先前預告，小米宣布針對商務人士推出新款以圓形錶面設計的小米Watch S1。

規格方面，小米Watch S1採用以藍寶石玻璃打造的1.43吋OLED圓形錶面，搭配不鏽鋼材質錶身，並且提供橡膠或小牛皮材質錶帶，主要操作則透過觸控，以及錶身右側兩組按鍵互動。

內建電池容量為470mAh，在一般使用情況下可對應12天續航表現，若是切換成節能模式，則可讓電池續航時間長達24天，同樣以磁吸方式進行無線充電

本身除了對應117種運動數據量測，更支援紀錄心率、睡眠品質、壓力指數與血氧監測，機身更對應5ATM防水規格，作業系統則採用MIUI Watch，支援第三方app擴充功能，同樣也支援小愛同學數位助理服務，並且可透過NFC功能模擬支付，或是模擬交通卡。

此外，小米也同步揭曉新款小米真無線降噪耳機3，透過內建三組麥克風最多能實現高達40dB主動降噪效果，並且對應通話降噪與通透聆聽模式，耳機本體則支援IP55等級防水設計，可透過外側觸控操作耳機功能，搭配攜行充電盒最高對應32小時續航表現，充電盒本身也能透過Qi無線充電補充電力。

小米Watch S1建議售價為人民幣1099元起跳，而小米真無線降噪耳機3建議售價則是人民幣499元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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