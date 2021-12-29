快訊

糗！台鐵EMU3000型首航搭乘率逾九成 卻傳出廁所故障

遭指「發布煽動刊物」 藝人何韻詩等6名香港《立場新聞》高層被捕

小米強化智慧家庭體驗 推MIUI Home、MIUI TV滿足需求

聯合新聞網 / 楊又肇

除了公布新版MIUI 13，並且加強平板與跨裝置使用體驗，小米此次也公布對應智慧顯示器使用的MIUI Home，以及對應電視產品使用的MIUI TV。

更新項目則是著重在強化智慧家庭中樞體驗，讓各類物聯網裝置管理、連動可以更加直覺與流暢，並且能透過螢幕顯示其他物聯網裝置即時資訊，或是透過物聯網裝置進行通話。

此外，針對企業應用需求，小米更推出MIUI TV企業版，將可讓企業內將小米電視作為專業顯示器使用，包含能以更簡潔介面展示內容，同時也能顯示訪客Wi-Fi等資訊。

而針對辦公投影需求，小米此次也提供一款名為小米拍拍的裝置，將其與PC等裝置連接，即可將畫面透過4K 30fps規格以無線方式頭放到電視螢幕上呈現，建議售價則是人民幣499元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 人民幣 公投

延伸閱讀

小米之家台北信義直營店升級破百坪 獨家延長「小米聖誕節」優惠

推完小米12還不夠 新款智慧手錶小米Watch S1也將亮相

小米之家台北信義直營店重新啟用 以更大面積吸引人潮

預告新機尺寸 雷軍強調未來將以小尺寸機種作為未來小米數字系列手機正統續作

相關新聞

小米強化智慧家庭體驗 推MIUI Home、MIUI TV滿足需求

除了公布新版MIUI 13，並且加強平板與跨裝置使用體驗，小米此次也公布對應智慧顯示器使用的MIUI Home，以及對應電視產品使用的MIUI TV。

小米12系列1.6萬起 全面對標蘋果iPhone 13

小米28日晚間發布小米12系列手機，定價人民幣3,699元起（新台幣1.6萬元），小米集團董事長雷軍表示，小米12系列是...

影／爸送PS5做耶誕禮物…兒見到喜極而泣 網友齊猜：有陰謀

對於機迷而言，最好的聖誕節禮物莫過於收到最新款遊戲機，日本1名「廿四孝爸爸」都深明此道，聖誕節當日買了1部PS5給小孩，但由於機身太重，所以先把遊戲機放在投幣式儲物櫃內，再叫兒子開櫃，給他來個大驚喜。

推完小米12還不夠 新款智慧手錶小米Watch S1也將亮相

小米除了將在12月28日晚間7點30分揭曉旗艦手機小米12系列，稍早更確認將推出新款智慧手錶小米Watch S1。

新款VAIO Z「勝色」、VAIO SX14登台 全機身碳纖維設計超輕盈

今年2月初在日本市場推出的新款VAIO Z，台灣代理商Nexstgo宣布引進全新VAIO Z「勝色」款式，同時也引進結合VAIO Z機身設計特色的新款VAIO SX14。

小米Watch S1專攻商務人士 節能模式續航最高可達24天

如先前預告，小米宣布針對商務人士推出新款以圓形錶面設計的小米Watch S1。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。