小米強化智慧家庭體驗 推MIUI Home、MIUI TV滿足需求

除了公布新版MIUI 13，並且加強平板與跨裝置使用體驗，小米此次也公布對應智慧顯示器使用的MIUI Home，以及對應電視產品使用的MIUI TV。

更新項目則是著重在強化智慧家庭中樞體驗，讓各類物聯網裝置管理、連動可以更加直覺與流暢，並且能透過螢幕顯示其他物聯網裝置即時資訊，或是透過物聯網裝置進行通話。

此外，針對企業應用需求，小米更推出MIUI TV企業版，將可讓企業內將小米電視作為專業顯示器使用，包含能以更簡潔介面展示內容，同時也能顯示訪客Wi-Fi等資訊。

而針對辦公投影需求，小米此次也提供一款名為小米拍拍的裝置，將其與PC等裝置連接，即可將畫面透過4K 30fps規格以無線方式頭放到電視螢幕上呈現，建議售價則是人民幣499元。

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