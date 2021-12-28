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影／爸送PS5做耶誕禮物…兒見到喜極而泣 網友齊猜：有陰謀
對於機迷而言，最好的聖誕節禮物莫過於收到最新款遊戲機，日本1名「廿四孝爸爸」都深明此道，聖誕節當日買了1部PS5給小孩，但由於機身太重，所以先把遊戲機放在投幣式儲物櫃內，再叫兒子開櫃，給他來個大驚喜。
兒子起初不知道父親「葫蘆裡賣什麼藥」，直至開櫃見到PS5才恍然大悟，感動到用右手掩臉喜極而泣，維持了足足近20秒，甚至需要父親安撫情緒，場面非常溫馨感人。「送禮」過程更被父親拍成短片上載至Twitter，吸引近90萬次瀏覽，大約6.5萬人讚好。
本日ps5買えたから息子呼びつけコインロッカーサプライズ仕掛けた— 多磨のベガさん@G-ROADバイク垢 (@G_ROAD34R2) December 25, 2021
持って帰るの重いから呼びつけただけとも言う
まさか泣くとは思わなかった#クリスマスプレゼント #プレイステーション5 pic.twitter.com/rOYHPS5wtg
事件在網上瘋傳後，網友想法「突破盲腸」，認為事件「有陰謀」，紛紛留言指「買給小孩等於買給自己」、「聰明，買給自己等於（被）老婆鬧，買給小孩當禮物，老婆比較不鬧，之後自己有得玩」。
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文章授權轉載自《香港01》
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