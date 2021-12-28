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三星親民款平板Galaxy Tab A8售價6990元起 明年初同步在台推出

聯合新聞網 / 楊又肇

日前揭曉，並且預計在明年1月初上市的新款親民款平板Galaxy Tab A8，三星今日 (12/27)確認將在台灣市場同步推出，分別推出灰、銀、粉三款配色，並且區分Wi-Fi及LTE兩種版本，同樣會在明年1月初透過全台三星智慧館、三星商城及各個經銷通路上市。

其中，Wi-Fi版本將提供3GB記憶體與32GB儲存容量，以及4GB記憶體與64GB儲存容量規格，建議售價分別為新台幣6990元與7990元。而LTE版本僅提供3GB記憶體與32GB儲存容量，建議售價為新台幣9990元。

Galaxy Tab A8採用10.5吋、解析度為1920 x 1200的TFT LCD螢幕，顯示比例則採用16:10，處理器則採用紫光展銳T168，另外也支援以micro SD記憶卡額外擴充1TB儲存容量。

而內建電池容量為7040mAh，支援15W有線快充，並且保留3.5mm耳機孔，另外也搭載支援杜比全景聲的四組擴音喇叭，相機部分則採用前後各為500萬畫素及800萬畫素鏡頭。不過，三星顯然並未在Galaxy Tab A8加入S Pen手寫應用功能。

此外，Galaxy Tab A8更內建Samsung Kids兒童模式，提供可靠的互動式教學內容及家長監護模式，並且支援多重視窗和分割畫面，讓操作體驗更便利，本身也支援透過無線串聯使用的複製貼上 (Copy & Paste)與自動切換 (Auto Switch)等功能，讓使用者能更方便在手機與平板間切換使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 Galaxy Tab 平板

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