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LG Display將在CES 2022期間 展示更多透明OLED螢幕應用

聯合新聞網 / 楊又肇

除了日前公布將展示多項OLED螢幕打造的概念應用，LG Display再次宣布將在CES 2022期間揭曉更多以透明OLED螢幕打造的應用產品，例如名為以兩組透明OLED螢幕構成的智慧展示櫃OLED Shelf。

過去LG Display已經展示不少透明OLED螢幕應用產品，近期更計畫在歐洲市場擴大透明OLED螢幕應用情境。

而此次預計在CES 2022期間展示的OLED Shelf，則是透過兩組透明OLED螢幕構成，藉此增加展示櫃更豐富的內容呈現效果。其他應用還包含以單面透明OLED螢幕作為視訊通話，或是內容展示應用需求。

藉由透明OLED螢幕設計，在一般情況下能維持透明型態，並且在必要時顯示數位內容，並且能與所展示實體物品呈現互動效果，例如應用在一般商品展示時，可以藉由透明視窗顯示產品介紹、實際穿搭等資訊，或是在博物館內說明展示物的歷史故事，甚至可以透過影片等互動方式詮釋。

由於透明OLED螢幕應用可以帶來更顯著的科技感數位互動，因此在過去幾年的展示通常可以吸引不少人關注，但由於導入成本相對較高，因此目前普及應用情況仍不算高。

除了LG Display，包含Panasonic等業者也已經涉足透明OLED螢幕發展，因此未來幾年或許就會看見透明OLED螢幕普及應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES LG OLED

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