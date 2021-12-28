XPG在滑鼠內一口氣放入1TB高速SSD 讓使用者將遊戲帶著走

在滑鼠內搭載儲存元件，其實已經不是稀奇的設計，但XPG稍早公布的概念滑鼠，則是一口氣將內建儲存元件容量增加至1TB，並且可透過USB-C連接線使用情況下存取內部資料。

XPG打造的這款名為Vault的概念遊戲滑鼠，內建容量達1TB、讀取速度可達每秒985MB的SSD，本身透過USB-C連接使用，並且作為資料存取使用。

整體設計概念上，則是讓使用者能將遊戲帶著走，例如平常存放在Steam列表上的遊戲，雖然可以透過網路重新在其他登入相同帳號的PC下載，但總需要花費一些時間，若直接將常玩遊戲存放在滑鼠內，並且透過XPG軟體直接讀起遊玩，將會變得更方便。

而滑鼠外型也採用基礎五鍵設計，搭配具備RGB背光的滾輪，但其他諸如定位DPI表現等細節則尚未透露。

在接下來即將展開的CES 2022期間，XPG除了將展示此款概念遊戲滑鼠，還包含另一款名為Alpha的無線/有線遊戲滑鼠，另外還包含旗下採PCIe Gen5x 4規格設計的SSD、DDR5記憶體，以及名為Cybercore的電源供應器，同時也計畫推出兩款以Ultrabook形式設計的遊戲筆電。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》