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推完小米12還不夠 新款智慧手錶小米Watch S1也將亮相

聯合新聞網 / 楊又肇

小米除了將在12月28日晚間7點30分揭曉旗艦手機小米12系列，稍早更確認將推出新款智慧手錶小米Watch S1。

相較先前推出錶款，小米Watch S1採用圓形錶面設計，同時也將採用更精緻設計，加入更多精品錶款質感。

不過，目前還無法確認小米Watch S1具體硬體外觀，但其定位預期鎖定商務等進階使用需求，可能也會進一步加大錶面顯示面積，讓使用者更方便觀看顯示內容。

目前小米已經推出數款小米Watch產品，同時也以Redmi品牌推出幾款鎖定入門定位的智慧型手錶。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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