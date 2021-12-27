HDMI 2.1a預計加入SBTM功能強化HDR顯示效果 改善規格混亂情況

雖然近期在HDMI 2.1名稱出現爭議，但顯然HDMI聯盟接下準備以HDMI 2.1a為名的規範，藉此改善目前所面臨規格混亂情況。

在先前於官網上公布的HDMI 2.1a規範內容，目前英文版本已經將內容提及名稱調整為HDMI 2.1，但在中文版本內容則仍在標題維持HDMI 2.1a的名稱敘述，因此猜測HDMI聯盟接下來的作法，可能會將原本的HDMI 2.1規範「升級」為HDMI 2.1a，並且維持先前將HDMI 2.0規範名稱直接調整為HDMI 2.1的決定。

在接下來的HDMI 2.1a，預期會加入SBTM (Source-Based Tone Mapping)功能，藉此強化HDR顯示效果，使PC或遊戲主機端能自動輸出最佳化的HDR顯示效果，並且作為現行HDR10、HLG顯示技術的補充應用，而非用於取代，主要目的是讓更多顯示裝置可以對應更好顯示效果。

此外，SBTM功能也允許對應多視窗使用模式，可透過不同視窗同時顯示HDR內容，以及一般SDR內容，而非僅能以單一顯示模式呈現內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》