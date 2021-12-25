LG揭曉塔型空氣清淨機PuriCare AeroTower 強調三效功能與時尚美學

LG宣佈推出搭載Air Valley技術的塔型空氣清淨機PuriCare AeroTower，結合空氣清淨機、風扇與暖氣三效功能與時尚美學外觀設計，讓室內空氣維持清新之餘，更能與室內擺設搭配。

PuriCare AeroTower空氣清淨機具備暖氣 (Heating)、冷風扇 (Fan)，以及擴散

(Diffusion)三種模式，讓消費者在不同時刻隨時享受乾淨空氣。

在寒冷的氣溫下，只要開啟暖氣模式，最短10分鐘內即可將室溫提高5度，溫度最高則可設定至攝氏30度。而在冷風扇模式，則具備10段風力設定，讓消費者依照個人喜好輕鬆調整。另外，在擴散模式下則確保全年室內空氣品質可維持在最佳狀態，並且透過Air Guard擴散技術向上及向外傳送濾淨後的乾淨空氣，讓室內維持更廣泛的空氣循環。

而LG研發的Air Valley技術，同樣藉由「康達效應」 (Coandă Effect)，將過濾後的乾淨空氣沿著空間表面，均勻穩定吹送至室內每個角落，同時配合PuriCare AeroTower採用錐形垂直葉片，讓運轉噪音降至最低23分貝，至於機身則採用塔形的流線時尚設計美學，提供米白與銀色兩種配色。

除了取得IBR實驗室測試能有效改善室內空氣品質，PuriCare AeroTower空氣清淨機更可透過多重True HEPA濾網過濾高達99.97%，同時小至0.3微米的各類懸浮微粒，並且能結合LG UVnano紫外線殺菌技術，有效減少吸附於風扇的細菌。

另外，透過LCD面板或LG ThinQ app亦可快速查看空氣品質數據，同時也能配合ThinQ app對應Android、iOS裝置連動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》