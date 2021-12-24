Ai-4 Ever搭配全新CROXERA Q智慧儀表售價59980元 宏佳騰將擴大布局海外電車應用發展

宏佳騰今日 (12/23)宣布推出定位全能輕巧型智慧電車Ai-4 Ever，同時也配置全新設計、更輕巧的CROXERA Q智慧儀表。另外，宏佳騰也對外展示以Ai-2 Gather三輪商務智慧電車的油車版本，藉此切入更多三輪商務車應用發展。

▲宏佳騰定位全能輕巧型智慧電車Ai-4 Ever

鎖定綠牌動力使用需求

依照說明，Ai-4 Ever由台灣工業設計大師謝榮雅操刀設計，並且以簡約外型、友善騎乘與安全等使用需求打造，分別推出暖陽紅、霧夜黑、寧靜藍、雲霧白四色，並且從即日起開放預購。

▲分別推出暖陽紅、霧夜黑、寧靜藍、雲霧白四色

其中，Ai-4 Ever如同Gogoro VIVA定位在傳統綠牌車輛，主要鎖定在輕巧操控使用需求，其中採用宏佳騰自主研發車架，相比同級車款提升8.8%車體結構剛性，並且配合最短116cm軸距，讓車體重心更穩定，藉此提升操控及過彎穩定性，並且提升行駛舒適度。

而在Ai-4 Ever採用潛望鏡式前叉，透過加大4%前叉管徑，並且讓前叉及後避震作動行程增加66%，讓避震器壽命及舒適性有效提升，亦可透過超省力中柱輕易架車，而座高更採730mm設計，讓女性騎士騎乘使用過程更容易感受腳踏實地的安心感，另外也讓椅墊更加平坦，同時讓腳踏可使用面積加⼤，並且採用智慧鑰匙卡解鎖。

▲透過單顆GoStation電池驅動，採用21.6公升的大容量置物箱設計

▲椅墊更加平坦，同時讓腳踏可使用面積加⼤，出廠就提供後扶手設計，方便駐車時使用

▲大燈採單組設計，但整體造型顯得有些突兀…

其他設計部分，則包含加入超⼤、更深的雙杯架置物區，以及整合式USB掛鉤，另外也提供多達21.6公升的大容量置物箱等設計，藉此增加實用度，並且透過PP材質打造更輕盈、環保的抗刮材質車殼。

▲宏佳騰標榜Ai-4 Ever配置超⼤、更深的雙杯架置物區，可以放得下台南地區所有手搖飲大杯尺寸的飲料杯，同時也能讓使用者將手機丟進置物區時，不需擔心會在騎乘過程因晃動而彈出

另外，此次配合Ai-4 Ever全新打造的CROXERA Q智慧儀表，則是改為4.3吋、直向顯示使用模式，並且搭配Ai-4 Ever外型設計，提供CROXERA按鍵一鍵就GO啟動功能、Ai ASSISTANT智慧助理服務，以及包含SMART NOTICE智慧通知語音化、限速通知與測速照相提醒與Turn-by-turn輔助導航功能，更強調未來將會整合更多智慧提醒服務。

▲配合Ai-4 Ever全新打造的CROXERA Q智慧儀表

建議售價方面，Ai-4 Ever將以新台幣59980元的補助前價格銷售，預計在2022年第一季內交車。

結合設計與實用，未來布局更多發展可能

宏佳騰執行長林東閔表示，此次推出的Ai-4 Ever，其實早在2018年規劃車款時就已經確定，並且在2019年投入設計。而在與台灣工業設計大師謝榮雅合作部分，則是看中其結合設計與實用的成品質感表現，並且在不設限的情況下，讓謝榮雅完成初期設計，之後才針對實際可行設計進行討論，並且確定最終車型。

▲Ai-4 Ever早在2018年規劃車款時就已經確定，並且在2019年投入設計

由於謝榮雅過去並未參與車輛產品設計，反而能從不同角度詮釋車輛產品應有面貌。而林東閔強調，宏佳騰在電車產品布局思維也不會侷限在現有框架，因此也不會只作單純換殼的設計，因此包含車體框架、CROXERA智慧儀表，甚至軟體功能都是由宏佳騰重新打造，同時銜接Gogoro Network能源電網，以及結合Google Cloud雲端服務平台。

以數位助理功能應用為例，林東閔強調在現有的蘋果Siri、Google Assistant數位助理服務已經有相當完善發展情況下，宏佳騰就不會堅持自行打造數位助理服務，而是會著眼在可以讓電車騎乘使用體驗更好的細節強化，因此催生CROXERA智慧儀表等應用功能，甚至未來也會讓CROXERA儀表應用在廣泛範圍，日後也會讓CROXERA儀表成為後裝配件產品，藉此應用在更多車輛產品。

▲林東閔強調，宏佳騰在電車產品布局思維也不會侷限在現有框架

▲以方便使用為導向的設計

另外，林東閔也透露在Ai-1到Ai-4 Ever車款宇宙完成建置之後，接下來將會持續往外擴展，其中包含與Gogoro一同跨入海外市場布局，甚至也可能規劃與GoShare一樣擴展海外車輛共享應用，此外也會持續推出新款車輛，其中便包含一款全新PBGN車款，同時也透露未來也會持續對外接入更多資金，以利推動後續產品研發。

林東閔說明，宏佳騰始終採用不設限、更具彈性發展模式，如同本身採用分離式運算架構，結合邊緣與雲端運算，藉此推動更龐大車聯網應用。而目前與Google Cloud雲端服務合作之餘，接下來也計畫與微軟Azure雲端服務合作，甚至未來擴大布局海外市場也可能與亞馬遜AWS雲端服務整合，並且視不同應用需求選擇合適的雲端服務。

而對於未來車輛應用發展，林東閔更希望藉由宏佳騰品牌推動智慧車聯網應用規模，例如結合旗下CROXERA智慧儀表聯網功能，讓使用者能更快知曉後方或鄰近車道即將有救護車通過，藉此及早做好準備，同時也能透過聯網方式知曉原本規劃行進路線有塞車情況，即可提早變更導航路線等。

Ai-2 Gather油車版本

至於此次同步展示的Ai-2 Gather油車版本，林東閔則說明主要是針對物流業者將使用車輛過渡至電車的需求打造，在外型與使用模式基本上與Ai-2 Gather電車相同，只是差別在透過傳統燃油方式驅動，以及透過駐車拉桿停放時，會讓車輛引擎怠速放至最低，藉此降低燃油排污對環境影響。

▲Ai-2 Gather油車版本

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》