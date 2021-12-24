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LG揭曉名為DualUp、採16:18特殊顯示比例的螢幕
LG稍早宣布推出名為DualUp的16:18特殊顯示比例螢幕，對應2560 x 2880解析度規格，標榜能以更大顯示範圍對應影音工作等使用需求。
由於採用特殊16:18顯示比例，DualUp就像是將兩台16:9顯示比例的21.5吋螢幕上下拼接，實際尺寸為27.6吋，藉此對應更大顯示範圍，同時也能滿足工作顯示需求。
DualUp螢幕將隨附一組支架配件，方便使用者在桌面側邊架設螢幕，並且能依照使用需求調整高度等位置，甚至也能改變螢幕顯示方向。而螢幕本身則採用Nano IPS顯示面板，並且對應300 nits亮度表現，支援1000:1顯示對比與HDR10顯示模式。
除了DualUp，LG同時也揭曉以16:9顯示比例設計的UltraFine螢幕，對應31.5吋、3840 x 2160解析度規格，本身則採用Nano IPS Black顯示面板，支援2000:1顯示對比與Display HDR400顯示模式。
兩款螢幕都會在接下來的CES 2022期間展示，但尚未公布具體上市細節，而兩款螢幕都支援透過USB-C供電，最高可對應96W充電功率，讓筆電能直接透過USB-C外接顯示，同時替筆電充電。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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