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Surface Go 3搭載S模式Windows 11在台上市 售價新台幣12288元起

聯合新聞網 / 楊又肇

今年9月下旬隨著以Intel EVO規格打造的Surface Pro 8、Surface Duo 2一同揭曉的Surface Go 3，今日 (12/22)由微軟宣布在台上市消息。

Surface Go 3基本上延續過往機種設計，可視為簡化版Surface Pro機種，而處理器則從先前採用的Atom規格升級為第10代Core i3處理器，讓運算效能標榜提昇60%左右，另外也提供Pentium Gold 6500Y處理器規格選項，記憶體則採用4GB或8GB LPDDR3規格，儲存容量分別提供64GB eMMC或128GB SSD，另外亦可透過micro SD記憶卡擴充儲存容量。

不過，除了處理器規格升級之外，PixelSense螢幕依然維持採用10.5吋與3:2顯示比例，整體介面也未有改變，Surface Pen手寫筆一樣是以磁吸固定在機身側面，使用功能則是加入兒童模式，而USB連接埠也更改為USB-C規格。

其他部分，Surface Go 3本體重量僅544公克，同樣對應平板或筆電形式使用，一般使用下的電池續航時間最高可達11小時，充電則是透過Surface Connect連接埠連接電力，而鍵盤配件則提供Surface Go Signature實體鍵盤保護蓋，或是Surface Go實體鍵盤保護蓋。

建議售價方面，搭載Pentium Gold 6500Y處理器的Surface Go 3將以新台幣12288元價格銷售，而搭載第10代Core i3處理器版本則以新台幣16788元價格銷售，兩種規格目前都已經在台灣市場推出，並且預設搭載S模式的Windows 11家用版。

而先前同步更新的Surface Pro 8、Surface Laptop Studio，接下來預期也會跟進在明年第一季於台灣市場推出，但定位在手機產品的Surface Duo 2則尚未有引進台灣市場計畫。

另外，今年11月針對教育市場打造，並且搭載Windows 11 SE作業系統的學習用筆電Surface Laptop SE，目前也暫時沒有計畫引進台灣市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Surface Windows 11

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