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ChargeSPOT行動電源共享服務進駐台北捷運 新增悠遊付租用功能

聯合新聞網 / 楊又肇

2019年進駐台灣，並且在台灣擴大布局的行動電源共享服務ChargeSPOT，今日 (12/22)宣布進駐台北捷運全線，並且與悠遊卡股份有限公司合作，正式開通以悠遊付支付功能，即可快速租用ChargeSPOT行動電源。

而配合此次進駐台北捷運全線，同時也開通悠遊付支付功能，ChargeSPOT將從即日起至明年1月22日期間推出限時借電優惠活動，提供在台北捷運站點借電即可享有1小時免費，同時首次以悠遊付租借ChargeSPOT，即可獲得5張一小時免費借電券。

目前ChargeSPOT已經在台灣地區設置將近5000座充電站，並且累積超過60萬名用戶，更透過甲地租、乙地還的使用模式，標榜增加使用者租用便利性，而充電站設置地點更遍及零售通路、娛樂場所、連鎖餐飲、大眾建設。

此次與台北捷運合作，更鎖定捷運大量人潮運輸量使用需求，讓使用者在通勤途中可以透過行動電源幫手機等裝置充電，藉此紓緩手機臨時沒電等窘境。而此次同時與悠遊卡股份有限公司合作，讓使用者直接透過悠遊付支付功能租用行動電源，藉此確保手機電量充足，以利多數人透過悠遊付進行小額交易的使用需求。

ChargeSPOT所提供服務，主打每小時以新台幣12元計費，租借超過3小時，則會在時間滿24小時內維持相同計費，亦即使用者能在24小時內以新台幣36元價格租借使用行動電源，同時提供異地租借、歸還，甚至提供台灣租借、日本歸還的跨國使用模式。

除了提供行動電源租借，ChargeSPOT共享行動電源服務也進一步與廣告內容整合，甚至也結合在地店家消費合作，例如透過店內消費即可免費使用行動電源，或是獲取更多店家消費優惠資訊。為了做到環境延續目標，ChargeSPOT共享行動電源服務也藉由協助回收舊有或廢棄的行動電源，並且提供服務使用券方式吸引更多使用者，回收電池則將由日本回收公司進行拆解。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

捷運 北捷 悠遊卡

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