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微軟原本以「Bingo」當數位助理服務名稱 Cortana最終勝出原因曝光

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Cortana
▲Cortana

依照WhatsApp產品總監Alice Newton Rex於Big Bets發表內容，透露前微軟執行長Steve Ballmer原本堅持以「Bingo」 (賓果)作為微軟數位助理服務名稱，而非現在使用的Cortana。

而目前同樣在WhasApp任職，過去曾任Cortana數位助理服務產品經理的Sandeep Paruchuri表示，Steve Ballmer不僅希望以「Bingo」作為微軟數位助理服務名稱，更希望讓公司所有產品都能強調微軟品牌，藉此加深消費者記憶印象。

此外，除了Steve Ballmer希望的「Bingo」名稱，在微軟候選名單更包含「Alyx」等名稱，但最後才決定以Cortana作為現有名稱。

至於Cortana名稱獲得最大支持，主因在於名稱源自Xbox上的經典遊戲《最後一戰》中出現的虛擬數位助理服務，因此獲得眾多消費者支持。

▲在《最後一戰》上登場，並且協助士官長的Cortana
▲在《最後一戰》上登場，並且協助士官長的Cortana

雖然過去Cortana在Windows作業系統成為重要產品，甚至也曾計畫推廣至智慧喇叭、車載系統，但後續卻因為實際使用比例不高，因此微軟最終選擇將此數位助理服務應用在Office 365，或是商用解決方案，目前在Windows 10與Windows 11已經不再強調此項服務，更在去年終止Android、iOS版本服務運作

不過，Cortana技術目前在中國市場則是以「小冰」名稱持續發展，甚至目前也從微軟拆分成獨立公司運作，藉此提供更貼近中文使用體驗的數位助理服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 微軟

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