聽新聞
test
0:00 / 0:00
微軟原本以「Bingo」當數位助理服務名稱 Cortana最終勝出原因曝光
依照WhatsApp產品總監Alice Newton Rex於Big Bets發表內容，透露前微軟執行長Steve Ballmer原本堅持以「Bingo」 (賓果)作為微軟數位助理服務名稱，而非現在使用的Cortana。
而目前同樣在WhasApp任職，過去曾任Cortana數位助理服務產品經理的Sandeep Paruchuri表示，Steve Ballmer不僅希望以「Bingo」作為微軟數位助理服務名稱，更希望讓公司所有產品都能強調微軟品牌，藉此加深消費者記憶印象。
此外，除了Steve Ballmer希望的「Bingo」名稱，在微軟候選名單更包含「Alyx」等名稱，但最後才決定以Cortana作為現有名稱。
至於Cortana名稱獲得最大支持，主因在於名稱源自Xbox上的經典遊戲《最後一戰》中出現的虛擬數位助理服務，因此獲得眾多消費者支持。
雖然過去Cortana在Windows作業系統成為重要產品，甚至也曾計畫推廣至智慧喇叭、車載系統，但後續卻因為實際使用比例不高，因此微軟最終選擇將此數位助理服務應用在Office 365，或是商用解決方案，目前在Windows 10與Windows 11已經不再強調此項服務，更在去年終止Android、iOS版本服務運作。
不過，Cortana技術目前在中國市場則是以「小冰」名稱持續發展，甚至目前也從微軟拆分成獨立公司運作，藉此提供更貼近中文使用體驗的數位助理服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言