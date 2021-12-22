iPhone SE新款傳明年問世 7532元台幣起跳價格甜

根據快科技報導，蘋果iPhone SE新款可能搶先在iPhone 14推出前，於明年上半年問世，目前傳出的價格約在269美元至399美元之間（台幣7532元至11172元），未來將是可支援5G、小尺寸手機中平價的選擇。

目前供應鏈釋出的消息指出，下一代的iPhone SE還在微調，試產的幾個版本都還不是最終版本，但也有來自供應鏈的網友說，新款的iPhone SE模具已預備開始量產，外型還是與上一代差不多，僅更換相機傳感器，並增添夜景模式等相機功能。

爆料內容指出，新款的iPhone SE將配備4.7吋螢幕，搭配實體指紋HOME鍵，背面仍保留與上一代一樣的12MP單攝設計，並搭載A15處理器，配置X60M 5G晶片。

至於命名部分，稍早也有傳出可能會以iPhone SE Plus、iPhone SE3取名。