iPhone SE新款傳明年問世 7532元台幣起跳價格甜

聯合新聞網 / 綜合報導
外電報導，第三代iPhone SE傳2022年上市，支援5G服務、雙鏡頭，台系代工廠利多。美聯社
外電報導，第三代iPhone SE傳2022年上市，支援5G服務、雙鏡頭，台系代工廠利多。美聯社

根據快科技報導，蘋果iPhone SE新款可能搶先在iPhone 14推出前，於明年上半年問世，目前傳出的價格約在269美元至399美元之間（台幣7532元至11172元），未來將是可支援5G、小尺寸手機中平價的選擇。

目前供應鏈釋出的消息指出，下一代的iPhone SE還在微調，試產的幾個版本都還不是最終版本，但也有來自供應鏈的網友說，新款的iPhone SE模具已預備開始量產，外型還是與上一代差不多，僅更換相機傳感器，並增添夜景模式等相機功能。

爆料內容指出，新款的iPhone SE將配備4.7吋螢幕，搭配實體指紋HOME鍵，背面仍保留與上一代一樣的12MP單攝設計，並搭載A15處理器，配置X60M 5G晶片。

至於命名部分，稍早也有傳出可能會以iPhone SE Plus、iPhone SE3取名。

iPhone SE iPhone

延伸閱讀

蘋果明年可能改出iPhone 14 Max 取代14 mini？

平價5G iPhone傳進入試產

鴻海印度廠試產iPhone 13

iPhone生產加速 蘋概三王受惠

相關新聞

iPhone SE新款傳明年問世 7532元台幣起跳價格甜

根據快科技報導，蘋果iPhone SE新款可能搶先在iPhone 14推出前，於明年上半年問世，目前傳出的價格約在269美元至399美元之間（台幣7532元至11172元），未來將是可支援5G、小尺寸手機中平價的選擇。

蘋果可能打造更大的「15吋iPad」 可執行Mac app、將與智慧顯示器競爭

彭博新聞記者Mark Gurman透露，蘋果將計畫打造更大尺寸的iPad機種，其中可能將螢幕增加至15吋，並且加入可執行原本僅在Mac機種上使用的app內容。

第三代AirPods終於開放台灣市場銷售 得等到明年1月才能拿到

今年10月隨著新款MacBook Pro一同揭曉的第三代AirPods，目前也終於在台灣市場開放銷售。

彭博：蘋果應該研發15吋超大iPad

曾多次預測到蘋果公司產品線發展的彭博「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）表示，在親身體驗亞馬遜...

針對入門級筆電 NVIDIA打造GeForce RTX 2050顯示卡

傳聞即將於CES 2022期間揭曉應用在筆電產品的GeForce RTX 30系列顯示卡，NVIDIA稍早宣布推出對應筆電產品使用的GeForce RTX 2050，並且加入即時光影追跡、DLSS等技術應用，另外更針對入門筆電機種提供MX570與MX550兩款顯示卡。

蘋果傳將推出低價版Pro Display XDR顯示器 比入門款iMac還便宜

相關消息指稱，蘋果有意打造低價版的Pro Display XDR顯示器，藉此對應Mac等裝置外接顯示需求，有可能對應4.5K Retina Display顯示規格，原生支援4480 × 2520，並且透過內建蘋果自製處理器對應更好顯示效果與AirPlay等應用功能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。