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LG推出旗下首款對應遊戲使用的UltraGear筆電 搭載Intel第11代Core H、NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q
推出標榜極致輕薄的gram系列，以及採用AMD處理器的UltraPC系列筆電之後，LG稍早宣布推出名為UltraGear的筆電產品，並且鎖定在遊戲使用需求。
此次推出的UltraGear 17G90Q，採用17.3吋、1080P解析度、300Hz畫面更新率與1毫秒反應時間的IPS顯示面板，處理器則採用Intel第11代Core H (Tiger Lake)規格，並且搭配NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q獨立顯示卡，記憶體則可配置32GB，儲存容量則配置1TB規格的SSD，電池容量則是93Wh。
其他部分，則包含以鋁合金材質打造機身，並且搭配紫灰色外觀，與gram系列機種採用白色為主的外觀設計明顯不同，鍵盤也具備RGB背光規格。
至於連接埠則包含兩組USB-C (其中一組對應Thunderbolt 4規格)、兩組USB-A、3.5mm耳機孔，以及包含HDMI輸出、RJ-45網路孔與一組micro SD記憶卡插槽，充電介面則採用專用連接埠，或是透過USB-C連接埠充電。
LG並未公布UltraGear 17G90Q具體上市資訊，但會在2022年率先在韓國與美國市場銷售，預期在明年初的CES 2022會有更具體消息公布。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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