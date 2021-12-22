Adobe提出名為「Project Shasta」的聲音錄製與剪輯工具

Adobe稍早提出名為「Project Shasta」的聲音錄製與剪輯工具，讓使用者能更容易透過Chrome瀏覽器創造聲音內容。

「Project Shasta」目前僅能以Chrome瀏覽器開啟使用，主要是讓使用者能輕易透過網路連接方式錄製、編輯聲音內容。

同時，「Project Shasta」也能使用Adobe旗下Sensei人工智慧技術，包含在錄音過程直接進行即時聽寫，讓使用者僅需透過刪除字句，或是改變字句順序即可同步進行聲音剪輯，同時也能透過人工智慧方式改善音質，甚至可以自動過濾錄音時下意識發出的「嗯」、「呃」等贅字，此外也能透過人工智慧自動同步其他人的錄音內容。

「Project Shasta」可以用於製作時下流行的Podcast內容，或是作為影片配音錄製使用工具，甚至也能作為錄音記錄使用，目前是以免費形式提供封測，暫時還不確定Adobe預計何時透過公測方式吸引更多人測試使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》