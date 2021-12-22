SoundOn全球用戶人數超過1100萬 持續帶動華語Podcast創作

提供Podcast原創節目、播放器，並且整合Podcast內容託管平台及商務合作資源的SoundOn，在今年7月整併Goodnight語音社交、線上語音即時互動、聲音互動論壇等服務後，今日 (12/21)宣布啟用全新集團辦公室，並且宣布在全球地區用戶人數已經累積達1100萬人，其中在海外市場用戶人數比例更超過50%，將持續帶動華語創作內容成長。

SoundOn表示，將以「Connect the World through Voice」為使命，持續協助華語創作者找到可持續性的商業模式，並且將內容帶到國際市場的可能性。

SoundOn集團執行長黃建翰表示，SoundOn集團經過團隊的整合與混血，不只在產品開發上更有效率、功能可模組化重複運用外，更激發了對於「聲音 x 社交」更全面的想像，未來將致力於為創作者打造可靠的商業模式，支持所有創作者持續產出更優質、更多互動性的聲音內容節目，並且傳遞給全世界的聽眾，藉此透過聲音連結全世界。

SoundOn目前全球合併用戶累積超過1100萬人，海外活躍用戶比例更超過50%，用戶平均每天使用時間超過42分鐘，年營收成長更高達70%，平台上累積創作者人數達2萬人，在近一年時間內累積產出10萬小時以上的聲音節目。

未來SoundOn將以四大策略打造「聲音經濟」，為創作者與消費者帶來更好的生態與內容：

•多APP細分策略：會針對不同聲音需求推出多款APP，細分用戶的不同需求、不同情境，如學習、主題社群、個人娛樂、陪伴等，讓每個產品團隊可以全力發展該應用的體驗到極致。

•跨APP後台整合：不同APP間仍會共用引擎/模組，節省開發時間，並整合後台數據，互導互連用戶至最適合的服務，提升用戶終身價值

•開創商業模式，健全創作生態：目前僅頭部的聲音創作者能夠透過聲音節目獲得較好的收入回報，SoundOn集團未來將推出「聲音版的Adsense」、付費訂閱內容與贊助等多元商業機制，讓頭部、新手聲音創作者，都有更好的長尾收入，健全整體聲音經濟。

•內容國際化：SoundOn團隊成功的國際化經驗，不只成功的帶進了5成以上的海外用戶，也將成為未來SoundOn內容國際化的最佳推手。我們看好優質的在地內容，經過挑選與翻譯後，也可以成為最國際化的多語內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》