第三代AirPods終於開放台灣市場銷售 得等到明年1月才能拿到

今年10月隨著新款MacBook Pro一同揭曉的第三代AirPods，目前也終於在台灣市場開放銷售。

而如同新款MacBook Pro在下訂後需要等段時間才會到貨，第三代AirPods目前也面臨供貨不足情況，目前透過蘋果官網下訂之後，已經要等到明年1月下旬之後才會到貨。

不過，當初AirPods Pro推出時也有一樣缺貨現象，加上目前全球供應鏈仍受疫情影響之下，第三代AirPods面臨供貨短缺，顯然也是必然情況。

蘋果在第三代AirPods仍維持半耳塞設計，而非採用AirPods Pro的入耳式設計，但是換上蘋果客製驅動單體，藉此讓聆聽聲音變得更好，同時也加入自適應EQ動態調整功能，並且加入空間音效設計，此外也能在Apple Music服務啟用杜比全景聲音效功能，甚至更針對FaceTime使用強化通話聲音表現。

外型部分，則採用許多與AirPods Pro相仿設計，包含將耳機柄部分縮短、採用與AirPods Pro相似的充電盒，耳機本身也加入抗汗水設計，強調在運動過程也能配戴使用，單次充電續航時間可達5小時，搭配充電盒的最長使用時間則可達30小時左右，另外更在充電盒加入MagSafe磁吸無線充電設計，並且支援可在5分鐘內充入1小時聆聽音樂使用電力。

第三代AirPods在台售價為新台幣5990元，而在第三代AirPods上市後，第二代AirPods將會維持在市面上銷售，建議售價則是調降為新台幣4290元，至於AirPods Pro則維持新台幣7990元價格。

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