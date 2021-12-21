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蘋果可能打造更大的「15吋iPad」 可執行Mac app、將與智慧顯示器競爭
彭博新聞記者Mark Gurman透露，蘋果將計畫打造更大尺寸的iPad機種，其中可能將螢幕增加至15吋，並且加入可執行原本僅在Mac機種上使用的app內容。
不過，這款大尺寸iPad可能不會定位成「另一款筆電」，而是鎖定大尺寸智慧顯示器市場發展，例如Meta先前推出的Potal系列，或是亞馬遜推出的大尺寸Echo Show。
而這樣的說法，似乎也呼應先前市場傳聞蘋果計畫打造具備顯示器功能的HomePod產品，或許新款iPad就是針對此類使用需求打造。
但Mark Gurman並未透露大尺寸iPad是如何執行原本僅在Mac機種使用app，但透過這樣的方式，或許能讓蘋果裝置更無縫連動使用。
另外，從目前市場越來越多業者打造具備執行app功能的顯示器產品趨勢來看，蘋果也有可能以此加入此塊市場需求，讓大尺寸iPad能變成更方便的生產力工具。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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