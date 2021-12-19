針對入門級筆電 NVIDIA打造GeForce RTX 2050顯示卡

傳聞即將於CES 2022期間揭曉應用在筆電產品的GeForce RTX 30系列顯示卡，NVIDIA稍早宣布推出對應筆電產品使用的GeForce RTX 2050，並且加入即時光影追跡、DLSS等技術應用，另外更針對入門筆電機種提供MX570與MX550兩款顯示卡。

三款顯示卡都會應用在明年春季推出的筆電機種，主要鎖定入門價位機種設計需求，或是對應輕薄筆電顯示效能提昇使用。

其中，GeForce RTX 2050採用與GeForce RTX 3050相同設計，一樣採用2048組CUDA顯示核心，但運作時脈則明顯降低許多，而記憶體則採用4GB GDDR6規格，同時僅採64位元設計，資料傳輸頻寬僅每秒112GB，整體熱設計功耗最高僅在45W。

不過，在功能應用部分則採用RT Core與Tensor Core設計，因此能對應一定程度的即時光線追跡與DLSS效果，將使入門等級筆電也能有更好遊戲及3D物件光影渲染效果。

而此次同步推出的MX570與MX550，則是針對更入門定位機種打造，同時也能用於輕薄筆電顯示效能提昇使用，預計會是用來取代先前廣泛應用在諸多筆電的MX450，並且提供更多CUDA顯示核心。

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