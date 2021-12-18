蘋果傳將推出低價版Pro Display XDR顯示器 比入門款iMac還便宜

相關消息指稱，蘋果有意打造低價版的Pro Display XDR顯示器，藉此對應Mac等裝置外接顯示需求，有可能對應4.5K Retina Display顯示規格，原生支援4480 × 2520，並且透過內建蘋果自製處理器對應更好顯示效果與AirPlay等應用功能。

而從整體來看，蘋果此款相對低價的外接顯示器，可能會以「扣除運算功能的新款iMac」形式打造，而價格部分將不會像Pro Display XDR顯示器要價高達4999美元，並且略低於新款iMac入門規格的1299美元售價。

至於規格方面，則預期原生支援4480 × 2520、對應4.5K Retina Display顯示規格，尺寸則預期會是24吋設計，支援500nits亮度表現，另外也支援DCI-P3廣色域與10億色顯示，並且支援蘋果True Tone真實色彩顯示技術。

不過，硬體設計上似乎不是採用mini LED面板，另外也未支援ProMotion顯示效果，因此在亮度與畫面更新率可能不如預期。

但相關消息認為蘋果有可能同步推出27吋規格的外接顯示器，將會採用mini LED面板，並且加入最高支援120Hz畫面更新率的ProMotion顯示效果。

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