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iFixit與微軟合作 提供適用於Surface機種的維修工具

聯合新聞網 / 楊又肇

過去曾與HTC、Motorola合作符合認證的維修工具組，iFixit稍早宣布微軟合作，針對Surface系列機種提供經微軟認證的維修工具，讓第三方維修機構能以此拆解Surface系列機種，並且進行後續零件更換等維修處理。

這些三件為一組的維修工具，可用於拆解Surface Pro 7+，以及包含Surface Pro 8與Surface Pro X等機種螢幕，另外也能拆解包含Surface Laptop 3 (13.5吋與15吋)、Surface Laptop 4 (13.5吋與15吋)、Surface Laptop Go、Surface Laptop SE與Surface Laptop Studio的電池元件。

目前這些維修工具僅開放iFixit Pro獨立維修人員，以及包含微軟授權服務中心、體驗中心，以及商業用戶等對象能購買使用，尚未開放一般使用者購買，同時目前在iFixit網站上也尚未公布相關維修指南，但iFixit強調將持續與微軟合作提供更多維修指南資訊，讓使用者能作為維修參考。

依照iFixit執行長Kyle Wiens說明，此次合作的維修工具組，是由微軟設計、iFixit協助生產，主要因應目前美國地區提倡產品維修權，讓更多第三方維修機構能協助維修產品，而非僅能由原廠提供維修服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Surface 微軟

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