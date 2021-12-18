LG推出新款電視「StanbyME」 可在家隨處移動、觸控使用

LG稍早再次公布名為StanbyME的新款電視產品，將以27吋形式呈現，並且加上具備滾輪底座、可調整高度，或是將螢幕轉向的電視架，藉此讓電視能依照需求隨時改變使用位置。

StanbyME將透過內建電池對應長達3小時使用時間，以實際隨處移動使用需求已經算足夠，必要時還是可透過連接有線方式長時間定點使用。

另外，LG也配合與手機連動使用需求，讓使用者將手機內容推播至電視螢幕上呈現時，可以直接放在電視頂端固定。而配合USB、HDMI有線連接，或是透過無線推送方式，StanbyME也能配合PC裝置作為延伸顯示設備。

至於操作方式除了透過遙控器，還能透過觸控或手勢方式操作，作為輔助螢幕使用應該相當方便。

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