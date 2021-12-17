你目前買的新電視 可能不是搭載實際上想像的「HDMI 2.1」
針對2017年提出的HDMI 2.1設計規範，HDMI聯盟在稍早回應說法中，將使原本在HDMI 2.1設計規範中新增功能，將會成為未來HDMI 2.1規範功能加選項目，同時也將使現有HDMI 2.0設計規範直接變成HDMI 2.1。
聽起來似乎有些荒謬，但從近期TFT Central網站發現小米一款電視產品雖然標示採用HDMI 2.1連接規格，但實際使用卻與實際公告的HDMI 2.1規格有明顯落差。而在向HDMI聯盟詢問之後，則是說明日後將不再使用HDMI 2.0名稱，未來將直接以HDMI 2.1名稱取代。
而先前說明在HDMI 2.1增加的4K 120Hz畫面更新率規格、可變渲染更新 (VRR)，以及自動低延遲 (ALLM)等功能，未來則會變成HDMI 2.1加選項目。
意味除了先前已經對外公告搭載HDMI 2.1規格設計的電視、螢幕產品，未來 (或目前部分)在市場銷售機種，有可能會是將原本HDMI 2.0規格直接換成HDMI 2.1名稱，因此有可能購買標榜搭載HDMI 2.1規格電視產品，但實際上僅為先前提供的HDMI 2.0規格。
雖然HDMI聯盟表示依然會要求設備業者針對標示採用HDMI 2.1規格設計的商品清楚標示應用功能，但仍會因為業者在商品選用功能不同而有差異，若僅以HDMI 2.1標示與否來判斷日後購買電視、螢幕規格，恐怕會有預期上的落差。
目前無法確認HDMI聯盟為何做出這樣的調整，但可能與近期越來越多消費者因應4K內容普及化，同時支援120Hz畫面更新率的內容也越來越多，甚至是為了搭配新款遊戲主機，因此變成非HDMI 2.1規格機種不買，使得HDMI聯盟針對原本使用名稱作調整，藉此吸引更多人選購電視、螢幕等產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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