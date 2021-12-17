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你目前買的新電視 可能不是搭載實際上想像的「HDMI 2.1」

聯合新聞網 / 楊又肇

針對2017年提出的HDMI 2.1設計規範，HDMI聯盟在稍早回應說法中，將使原本在HDMI 2.1設計規範中新增功能，將會成為未來HDMI 2.1規範功能加選項目，同時也將使現有HDMI 2.0設計規範直接變成HDMI 2.1。

聽起來似乎有些荒謬，但從近期TFT Central網站發現小米一款電視產品雖然標示採用HDMI 2.1連接規格，但實際使用卻與實際公告的HDMI 2.1規格有明顯落差。而在向HDMI聯盟詢問之後，則是說明日後將不再使用HDMI 2.0名稱，未來將直接以HDMI 2.1名稱取代。

而先前說明在HDMI 2.1增加的4K 120Hz畫面更新率規格、可變渲染更新 (VRR)，以及自動低延遲 (ALLM)等功能，未來則會變成HDMI 2.1加選項目。

意味除了先前已經對外公告搭載HDMI 2.1規格設計的電視、螢幕產品，未來 (或目前部分)在市場銷售機種，有可能會是將原本HDMI 2.0規格直接換成HDMI 2.1名稱，因此有可能購買標榜搭載HDMI 2.1規格電視產品，但實際上僅為先前提供的HDMI 2.0規格。

雖然HDMI聯盟表示依然會要求設備業者針對標示採用HDMI 2.1規格設計的商品清楚標示應用功能，但仍會因為業者在商品選用功能不同而有差異，若僅以HDMI 2.1標示與否來判斷日後購買電視、螢幕規格，恐怕會有預期上的落差。

目前無法確認HDMI聯盟為何做出這樣的調整，但可能與近期越來越多消費者因應4K內容普及化，同時支援120Hz畫面更新率的內容也越來越多，甚至是為了搭配新款遊戲主機，因此變成非HDMI 2.1規格機種不買，使得HDMI聯盟針對原本使用名稱作調整，藉此吸引更多人選購電視、螢幕等產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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