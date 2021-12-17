三星明年初推出親民款平板Galaxy Tab A8 三款配色曝光
三星宣布推出新款親民款平板Galaxy Tab A8，預計會在明年1月先在美國市場推出。
Galaxy Tab A8採用10.5吋、解析度為1920 x 1200的TFT LCD螢幕，顯示比例則採用16:10，處理器則採用紫光展銳T168，最高可搭載3GB記憶體與128GB儲存容量，另外也支援以micro SD記憶卡額外擴充1TB儲存容量。
而內建電池容量為7040mAh，支援15W有線快充，並且保留3.5mm耳機孔，另外也搭載支援杜比全景聲的四組擴音喇叭，相機部分則採用前後各為500萬畫素及800萬畫素鏡頭。不過，三星顯然並未在Galaxy Tab A8加入S Pen手寫應用功能。
三星預計在明年率先於美國市場推出Galaxy Tab A8，並且提供灰色、銀色與玫瑰金三款配色。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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