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Swift Playgrounds 4.0可直接將設計app傳至App Store審核上架

聯合新聞網 / 楊又肇

今年隨著iPadOS 15一同宣布升級，讓使用者可透過更直覺點選方式打造App內容的Swift Playgrounds，稍早終於正式推出4.0版本，讓使用者能將設計app直接遞交至App Store審核上架。

在iPadOS上提供的Swift Playgrounds，一直以來透過遊戲方式，讓使用者能從操作過程中學習程式編碼原理與技巧，在此次4.0版本更新則是增加透過直覺點選即可快速建造app內容，甚至可以直接在Swift Playgrounds內申請將app遞交至App Store審核上架，藉此補齊app內容開發最後一哩。

而此次更新除了將運作效能提昇，同時也能即時看見程式編碼修改後的結果，並且能以全螢幕檢視實際運作模式。而在程式設計過程也會提供自動建議選項，讓使用者能更有效率地完成編碼內容，甚至可以在不同編碼內容中進行搜尋。

至於透過Swift Playgrounds撰寫編碼內容，目前也能在Xcode開發工具內開啟編輯，藉此銜接不同開發環境下所編寫程式，讓開發者能更方便透過iPad裝置創造app內容。

目前Swift Playgrounds 4.0已經隨著iPadOS 15.2版本釋出，使用者僅需將iPad更新至最新作業系統版本即可使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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