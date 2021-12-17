LINE明年春季推出自有NFT平台 讓使用者上架、銷售NFT數位物品

日前在LINE Developer Day 2021活動中，宣布將擴大佈局NFT市場消息後，LINE宣布將由旗下子公司LVC Corporation於2022年春季推出LINE NFT平台，讓使用者能互相NFT數位物品，同時透過次級市場販售NFT數位物品時，原本創作者亦可透過區塊鏈方式獲得分潤。

LINE從2018年進軍區塊鏈技術應用，並且預期區塊鏈技術將會成為許多應用服務基礎，因此宣布擴大佈局NFT (非同質化代幣)市場，並且看重此塊市場日後發展潛能。

而在今年8月底也宣布藉由旗下區塊鏈技術，透過線上問答方式，讓使用者能蒐集以NFT形式提供的LINE Friends數位卡片，而其背後應用技術則是LINE區塊鏈技術，搭配LINE BITMAX數位錢包構成，前後約累積發行17萬張LINE Friends數位卡片。

在確定以其區塊鏈技術建構完整的NFT交易市場發展後，LINE更計畫透過旗下區塊鏈技術作為橋接媒介，藉此銜接更多應用服務，同時也能以區塊鏈技術實現智慧合約應用模式，並且透過通用WebAssembly標準，讓更多裝置無縫存取使用，藉此降低傳統透過紙張形式用印的合約簽署方式所形成資源浪費。

此次提出LINE NFT平台服務，將會透過開放架構提供使用，並且提供使用者上架、銷售NFT內容，而透過次級市場銷售NFT數位物品時，更可讓原本創作者取得分潤。至於使用模式將會透過LINE帳號，以及BITMAX Wallet數位錢包，並且能以去中心化形式管理NFT資產與加密貨幣，同時也能彼此互傳NFT數位物品內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》