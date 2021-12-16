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三星曾提出可橫向拉伸改變螢幕面積的智慧手錶設計

聯合新聞網 / 楊又肇
▲(圖／擷自Letsgodigital網站)
▲(圖／擷自Letsgodigital網站)

三星在2012年5月3日向世界知識產權局遞交，並且在今年12月9日公開的設計專利顯示，三星曾計畫將可橫向拉伸的螢幕應用在智慧手錶裝置，甚至可以依照使用需求旋轉螢幕。

而三星最早是在2013年的CES期間展示其軟性螢幕設計，其中包含名稱為「Youm」的可橫向拉伸螢幕設計。因此在三星此項設計專利，顯然也是使用當時的螢幕技術發想，並且讓智慧手錶能透過螢幕拉伸改變顯示面積設計，作為可取代手機的使用模式。

在設計專利相關描述中，三星說明如何透過機構設計讓可橫向拉伸螢幕穩固使用，同時也說明螢幕可隨使用需求轉動，方便使用者以不同方向檢視內容，甚至當時還加上可使用S Pen手寫功能，以及螢幕下鏡頭設計等想法。

不過，三星目前並未以此設計專利打造實際商用產品，同時目前推出的Galaxy Watch系列也都是維持圓形錶面設計，不像此設計專利採用矩型螢幕，藉此對應可拉伸螢幕延展顯示範圍。

▲(圖／擷自Letsgodigital網站)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 三星 Galaxy Watch

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