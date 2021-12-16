Dell攜手Intel打造概念筆電Concept Luna 容易維修、重複使用

如同宏碁推出永續設計的Vero系列筆電產品，Dell稍早也宣布與Intel攜手合作打造名為Concept Luna的概念筆電，鎖定容易維修、重複使用，或是容易回收等需求。

在此之前，Dell便對外說明旗下針對舊筆電等產品元件回收利用，並且透過環保形式設計，藉此降低筆電產品對環境影響。而在此次名為Concept Luna的概念筆電設計中，Dell更說明若此設計能順利套用在市售筆電機種，約能降低一半左右的碳足跡比重。

Dell在名為Concept Luna的概念筆電採用重新設計元件，並且以不同形式構成，其中包含採用減少75%大小的主機板設計，更將零件數量減少20%，同時也重新規劃筆電內部結構，讓筆電能搭載更大面積的散熱機制，甚至能在更好被動散熱情況下減少使用風扇設計，在減少整體耗電情況下延長充電使用週期，更可讓筆電使用相對較小的電池模組，藉此減少電池元件所產生環境影響。

另外，Dell也在此概念筆電減少使用會對環境影響，同時更容易回收利用的材質，而鋁金屬框體更是在水力發電運作的生產流程中，以高效率形式壓製，另外更在組裝設計大幅減少螺絲用量，並且以此降低筆電維修時所需花費拆裝時間 (大約可減少1.5小時)。

其他部分也包含更容易拆換的鍵盤機構，以及透過有機方式在亞麻纖維材質上列印而成的「電路板」，藉此取代傳統塑膠板材質設計，並且以水溶式聚合物取代傳統黏膠，讓筆電在維修時更容易拆解，甚至也更有利於筆電回收。

從Concept Luna設計來看，或許可以預期未來Dell的筆電產品將會持續朝向更環保形式打造，並且能更容易重複使用，或是讓維修難度大幅降低，甚至讓零件可高度回收利用。

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