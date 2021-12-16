Google準備打造一款對應擴增實境應用裝置
雖然先前結束旗下Daydream VR技術發展，但顯然Google並未全面捨棄在虛擬視覺應用布局。
過去曾在微軟負責Windows NT架構設計，後續更曾加入Meta負責混合實境作業系統開發工作的系統工程師Mark Lucovsky，稍早在個人LinkedIn頁面證實已經加入Google，並且負責帶領擴增實境作業系統開發團隊。
而在相關對外招募職缺說明中，Google正著手規劃打造一款全新擴增實境應用設備，同時也會打造相應作業系統軟體，藉此持續布局擴增實境應用。這些職缺主要位於美國，但部分職缺則位於加拿大滑鐵盧，預期將與Google在2020年收購的智慧眼鏡業者North有深度合作。
目前擴增實境應用產品將歸類在Google硬體項目，同時也持續對外提供ARCore API資源讓更多開發者能以此打造各類擴增實境應用內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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