Dell針對後疫情時代混合辦公 提出三項概念設計改善工作效率

公布針對容易維修、重複使用，或是容易回收等需求打造的概念筆電Concept Luna之後，Dell在CES 2022開始前的對外解說中，公布三款對應後疫情時代混合的混合辦公模式概念設計，分別以Concept Stanza、Concept Flow，以及Concept Pari為稱。

其中，Concept Stanza是以一款11吋平板裝置呈現，使用者能配合手寫筆在平板上書寫、塗鴉，並且能快速將內容轉成數位化，或是將手寫文字以識別方式轉換成數位文字，同時也能以無線傳輸方式，快速將平板內容推送到PC裝置上使用。

這樣的設計，主要是因應混合辦公過程依然會有許多需要簽署的文件，或是透過手寫方式快速註記等需求，而透過這樣的方式則是讓使用不具備手寫功能的PC裝置，亦可透過外部設備輔助，將手寫使用模式帶進混合辦公需求。

類似設計，其實蘋果先前就已經讓Mac裝置能配合並行功能與iPad連動，並且透過Apple Pencil對應手寫、塗鴉、註記等需求。

而名為Concept Flow的概念設計，則是透過Wi-Fi 6無線連接方式，讓能在辦公桌範圍內 (Dell表示對應連接距離可達10英呎範圍)，即可讓使用者以「隱形集線器」形式，讓筆電與外接螢幕連接，同時也能對應連接鍵盤、滑鼠等周邊配件，亦即使用者僅需將筆電放在桌上，甚至可在不開啟螢幕上蓋情況即可自動建立連接，並且像是使用桌機般進行工作。

當使用者完成工作，僅需將筆電從桌上移開，並且離開連接範圍 (或是手動終止連接)，即可讓外接螢幕中斷顯示，並且進入休眠狀態，一旦使用者再次回到連接範圍，筆電就會自動與外接螢幕等配件重新連接。

另外，在Concept Pari設計中，則是將無線連接與磁吸設計應用在視訊攝影機，讓使用者能依照需求將視訊攝影機從架上取下，並且透過磁吸介面固定在螢幕金屬部位，或是吸附在其他金屬材質設備，甚至可以讓視訊鏡頭對應更多元拍攝角度，例如由上往下的視角，或是更容易調整合適的自拍位置。

由於採用磁吸方式固定，不會像以往的視訊攝影機配件在固定後較難直覺調整，同時也方便使用者在視訊討論過程直接將攝影機取下，進行文件拍攝，或是讓與會者能進一步看見討論物品細節。而如果擔心不使用時的個人隱私安全，亦可透過實體外蓋隨時將攝影機鏡頭覆蓋。

至於視訊攝影機本身是以USB-C與PC裝置連接，對應1080P解析度畫面拍攝，但Dell並未透露這款攝影機獨立運作時的續航時間表現。

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