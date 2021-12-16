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小米在台推出多款智慧家庭新品 掃拖機器人2 Ultra集塵版、更多空氣淨化器登場

聯合新聞網 / 楊又肇
▲小米宣布在台多款智慧家庭新品
▲小米宣布在台多款智慧家庭新品

在迎接年底聖誕節之際，小米宣布在台多款智慧家庭新品，包含Xiaomi掃拖機器人2 Ultra集塵版、Xiaomi無線吸塵器G11、Xiaomi空氣循環淨化器、Xiaomi空氣淨化器4 Pro、Xiaomi空氣淨化器4、Xiaomi空氣淨化器4 Lite，另外也包含Xiaomi智慧攝影機標準版2K，以及Redmi手錶2 Lite與Redmi 手環 Pro。

Xiaomi掃拖機器人2 Ultra集塵版

接續今年在台灣市場推出的小米掃拖機器人2系列，小米此次引進可自動清理機內灰塵，並且能在45天才需要完整清理，藉此大幅減少清理灰塵頻率的Xiaomi掃拖機器人2 Ultra集塵版。

▲Xiaomi掃拖機器人2 Ultra集塵版
▲Xiaomi掃拖機器人2 Ultra集塵版

其中，Xiaomi掃拖機器人2 Ultra集塵版採雙風道灰塵收集設計，透過風管氣壓的即時監測，能以16500Pa超強氣流自動清空掃拖機器人集塵盒內部灰塵，並且能透過4公升集塵袋容納掃拖機器人約10次完整清潔灰塵量，幾乎僅需隔45天才需要清理一次集塵袋。

▲透過4公升集塵袋容納掃拖機器人約10次完整清潔灰塵量
▲透過4公升集塵袋容納掃拖機器人約10次完整清潔灰塵量

而本身採用高效能無刷馬達提供高達4000Pa吸力，並且對應4段變速吸力模式，同時搭載可確保出水均勻不滲漏的智慧型電控水箱，支援三段式水流控制，而機身配備5200mAh電量，在單次完整充電後即可在標準模式下清潔大於72坪面積範圍。

Xiaomi掃拖機器人2 Ultra集塵版同樣透過LDS雷射導航系統以360°精確掃描居家環境，並且立即繪製規劃清掃路徑，同時藉由Cortex-A53四核心處理器與SLAM演算法，配合即時精準定位及動態路線規劃進行清掃，另外也能透過米家app指定清潔區域、清潔路線規劃，或是設定清潔排除區域。

其他功能則包含搭載3D障礙迴避技術、透過機體前方ToF感應器辨識空間資料，藉此迴避櫥櫃、沙發下方等低於機身高度的狹窄區域，並且能跨越2公分高度門檻或地毯，而本身也搭載接近階梯等段差邊緣即可自動停下功能，避免機身摔落造成損傷。

Xiaomi掃拖機器人2 Ultra集塵版將以新台幣14995元於2022年1月1日起開賣，預計在12月15日下午2點起搶先於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店開放預購，後續則會從12月16日起於小米實體門市、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子 (全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物)與燦坤3C (實體門市及燦坤3C線上購物)全面開放預購，預購即享早鳥預購價新台幣13495元，並且加贈預購禮米家無線吸塵器mini。

Xiaomi無線吸塵器G11

此次同步推出的Xiaomi無線吸塵器G11，則標榜配備全新高效無刷直流馬達及最高185AW強大吸力，透過第二代全方位地刷2.0內建三段式鈍刀片設計，能夠自動且安全地割斷部分纏繞在刷頭上的毛髮，有效避免過多毛髮纏繞或造成地毯損害。

▲Xiaomi無線吸塵器G11
▲Xiaomi無線吸塵器G11

▲第二代全方位地刷2.0內建三段式鈍刀片設計，能夠自動且安全地割斷部分纏繞在刷頭上的毛髮
▲第二代全方位地刷2.0內建三段式鈍刀片設計，能夠自動且安全地割斷部分纏繞在刷頭上的毛髮

另外，在自動模式下更能透過紅外線微粒物質感應器識別灰塵量調整吸力，並且自動識別清掃材質調整清潔速度，同時也配合雙層多錐旋風分離系統維持吸力，更以多重過濾裝置過濾高達99.5％的0.3µm微粒，藉此去除各種過敏原。

而透過內建LCD智慧型數位顯示器即可隨時掌握吸塵器使用模式，機身則採可拆換使用的高密度鋰聚合物電池運作，單次充電可對應60分鐘續航使用時間。

Xiaomi無線吸塵器G11額外附上電動除蟎刷、毛刷吸頭及隙縫吸頭三款刷頭，讓使用者能依照清理需求更換吸頭。而清掃作業完成時，只要單手按下傾倒鍵，集塵杯便會自動彈出、清空，讓使用者能在維持雙手清潔情況下快速清理灰塵，同時更可透過靜電釋放設計，避免集塵杯內因靜電造成灰塵沾粘。

▲隨附在Xiaomi無線吸塵器G11的電動除蟎刷、毛刷吸頭及隙縫吸頭三款刷頭
▲隨附在Xiaomi無線吸塵器G11的電動除蟎刷、毛刷吸頭及隙縫吸頭三款刷頭

Xiaomi無線吸塵器G11建議售價為新台幣8995元，將在2022年1月下旬起於全官方通路開賣。

Xiaomi空氣循環淨化器、Xiaomi空氣淨化器4系列

以三合一循環風扇形式設計的Xiaomi空氣循環淨化器，可在淨化室內空氣時，同步輸出8公尺距離範圍的循環風量，並且提供0°、45°、85°的三段俯仰抬頭，以及90°左右擺頭運作模式，藉此加速室內空氣循環。

▲Xiaomi空氣循環淨化器
▲Xiaomi空氣循環淨化器

空氣淨化部分對應510m³/h的CADR值，採用高效濾紙、改善活性炭等多重淨化過濾，可有效淨化PM2.5、過敏原、病菌、花粉等汙染源，更可避免二次汙染，淨化更徹底。而內建負離子產生器，則可透過釋放電子與空氣中的氧分子形成負離子，透過將結合細菌、灰塵等帶正電的微粒吸附、沈降，藉此讓室內空氣更清新。

而透過循環淨化技術加速室內甲醛擾動，將可讓甲醛淨化能力提升29%，配合內建VOC感應器、PM2.5感應器、溫濕度感應器等設計，在待機狀態下也能依據空氣品質自動開啟淨化功能，並且能在睡眠模式下以每小時輸出101.3m³潔淨空氣量。

Xiaomi空氣循環淨化器建議售價為新台幣11995元，將在12月15日下午2點起搶先於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店開賣，並且將從12月16日起於小米實體門市、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子 (全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物)與燦坤3C (實體門市及燦坤3C線上購物)全面開賣。

▲此次推出的Xiaomi空氣循環淨化器，以及三款Xiaomi空氣淨化器4系列
▲此次推出的Xiaomi空氣循環淨化器，以及三款Xiaomi空氣淨化器4系列

另外，此次推出的Xiaomi空氣淨化器4系列，則可依照機種對應不同使用場景，其中Xiaomi空氣淨化器4 Pro提供500m³/h的CADR值，每分鐘可釋放8330公升的清淨空氣，約可涵蓋35-60m² (約10-18坪)範圍的客廳、咖啡廳、辦公室等空間。

▲Xiaomi空氣淨化器4 Pro
▲Xiaomi空氣淨化器4 Pro

而Xiaomi空氣淨化器4則提供400m³/h的CADR值，每分鐘可提供6660公升淨化空氣，並且涵蓋28-48m² (約8-14坪)的2房屋型小客廳、臥室、會議室等空間。

至於Xiaomi空氣淨化器4 Lite提供360m³/h的CADR值，每分鐘可釋放6000公升淨化空氣，可涵蓋25-43m² (約7-13坪)的書房、廚房或租屋套房等空間。

▲Xiaomi空氣淨化器4與Xiaomi空氣淨化器4 Lite
▲Xiaomi空氣淨化器4與Xiaomi空氣淨化器4 Lite

Xiaomi空氣淨化器4系列均以360°全方位進氣口，讓淨化過的空氣可深入家中每個角落，並且配備高精密度PM2.5雷射感應器、溫度與濕度感應器，可偵測最小至0.3μm的微粒及室內溫溼度狀態，Xiaomi空氣淨化器4 Pro更額外搭載PM10感應器，可偵測大至花粉、寵物毛髮或棉絮等粗顆粒，適合有養毛孩的家庭。

而Xiaomi空氣淨化器4系列所搭載高效濾網，可有效去除99.97%的0.3μm微粒，包含煙霧、灰塵、皮屑、寵物毛髮或棉花纖維等微小的惱人異物，並且能有效吸附甲醛、甲苯、寵物異味，或炒菜油煙等家中常見有害氣體，濾網更提供長達6-12個月的持久壽命。

Xiaomi空氣淨化器4 Pro建議售價為新台幣6995元，Xiaomi空氣淨化器4建議售價則是新台幣4995元，而Xiaomi空氣淨化器4 Lite建議售價則是新台幣3495元。

三款新品都將從12月15日下午2點起搶先於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店開賣，並於12月16日起於小米實體門市、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子 (全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物)與燦坤3C (實體門市及燦坤3C線上購物)全面開賣。

Redmi手錶2 Lite、Redmi手環Pro

此次推出的Redmi手錶2 Lite，提供戶外跑步、健走、健行、跳繩、高強度間歇訓練、瑜珈及游泳等17種專業模式，以及多達上百種的延伸訓練模式，可主動偵測用戶當前運動模式，並且自動記錄運動持續時間、燃燒卡路里和心率等數據，另外則內建可全天候監測心率的高精準度PPG感應器，以及SpO2血氧飽和度量測功能，可記錄睡眠品質追蹤，提供深層、淺層睡眠與REM快速動眼期睡眠等數據，更提供壓力監測功能及三種呼吸訓練。

▲Redmi手錶2 Lite
▲Redmi手錶2 Lite

同時，Redmi手錶2 Lite也內建高精準度GPS晶片，讓用戶在運動期間無須額外攜帶手機，即可精確紀錄運動軌跡，本身更對應5ATM防水等級，可游泳等情況下持續配戴。

Redmi手錶2 Lite搭載1.55吋方形螢幕，內建超過100款錶面選項，錶身則採磁吸式充電設計，在正常模式下可連續使用10天，而在高耗電模式下仍可連續使用5天。

Redmi手錶2 Lite建議售價為新台幣1595元，將於2022年1月中下旬起於全官方通路開賣，提供典雅黑、深空藍與象牙白三種配色，隨盒標配百搭典雅黑腕帶，同時提供象牙白、水墨藍、櫻花粉、橄欖綠、與咖啡棕等多色專屬腕帶。

而Redmi手環Pro則提供110種以上的健身模式，其中包含戶外跑步、健走、登山、跳繩、高強度間歇訓練、瑜珈等15種專業模式，本身可自動偵測跑步機、戶外跑步與戶外健走三種健身模式，無需額外設定即可主動開啟運動模式。

本身同樣支援5ATM防水等級，並且具備SpO2血氧飽和度手動追蹤功能，以及全天候的心率監測與睡眠品質追蹤功能，另外也支援壓力等級監控功能及深呼吸運動，更加入可預測月經週期的階段轉換等女性健康應用功能。

▲Redmi手環Pro
▲Redmi手環Pro

Redmi手環Pro採1.47吋AMOLED螢幕設計，對應100% NTSC色彩顯示及最高450nit亮度表現，本身內建50種以上的個性化手環錶盤，並且搭載磁吸式充電功能，在正常模式下可連續使用14天，省電模式下更可連續使用長達20天。

建議售價方面，Redmi手環Pro將以新台幣1195元價格，在12月15日下午2時起搶先於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店開賣，並且從12月16日起於小米實體門市、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子 (全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物)與燦坤3C (實體門市及燦坤3C線上購物)全面開賣。

Xiaomi智慧攝影機 標準版2K

至於在Xiaomi智慧攝影機 標準版2K部分，則是對應2304 x 1296解析度畫面拍攝，以及940nm夜視功能，另外也將喇叭升級，在使用雙向語音通話功能時，能聽到更清晰宏亮聲音，本身則能以可180°旋轉的磁吸式底座固定，同時可透過記憶卡或雲端空間存放記錄影像。

▲Xiaomi智慧攝影機 標準版2K
▲Xiaomi智慧攝影機 標準版2K

Xiaomi智慧攝影機 標準版2K建議售價為新台幣695元，將從12月15日下午2時起搶先於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店開放預購，並且將在12月16日起於小米實體門市、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子 (全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物)與燦坤3C (實體門市及燦坤3C線上購物)全面開放預購，並且將於12月底前陸續出貨。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

3C 小米 Redmi

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