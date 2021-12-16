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Seagate未來將更著重打造自有品牌儲存解決方案應用產品

聯合新聞網 / 楊又肇
▲資料量已經從ZB (Zettabyte)增加至EB (Exabyte)規模
▲資料量已經從ZB (Zettabyte)增加至EB (Exabyte)規模

在目前自駕車、智慧城市、邊緣運算，以及雲端資料中心等應用逐漸普及，Seagate也強調資料量已經從ZB (Zettabyte)增加至EB (Exabyte)規模，而本身硬碟產品出貨總容量也從2020財年第三季的120EB，在2022財年第一季增加至159EB，同時單顆硬碟儲存容量更從平均4.1TB持續增加至5TB以上，甚至目前更推出單顆容量達20TB的硬碟產品，未來更目標藉由HAMR等技術讓單顆硬碟儲存容量可達60GB或100GB以上

▲Seagate未來將更著重打造自有品牌解決方案設計產品，以此布局全新儲存應用可能性
▲Seagate未來將更著重打造自有品牌解決方案設計產品，以此布局全新儲存應用可能性

除此之外，Seagate目前也計畫透過讓硬碟裝置佔用空間縮減，例如目前透過讓硬碟裝置也能使用NVMe連接介面，藉此簡化伺服器體積，在有限空間內更有效率地增加儲存容量。而此次宣布推出採用AMD EPYC伺服器處理器的Exos AP企業資料儲存系統控制器，以及先前宣布針對自駕車、智慧城市發展需求打造的Lyve Cloud及Lyve Mobile解決方案，Seagate更說明未來將更著重打造自有品牌解決方案設計產品，以此布局全新儲存應用可能性。

對於未來持續蓬勃發展的量子運算，Seagate也認為將因應此類運算需求提供更適合的儲存方案，但強調在儲存本質上還是會持續朝向擴大單一設備上的儲存容量，並且精進存取介面設計，藉此對應規模更龐大的儲存需求。

而在未來儲存趨勢，Seagate預期隨著量子力學等運算技術提昇，藉由古典密碼學建立的加密技術將會變得不安全，因此未來勢必會發展出全新加密技術，以及因應量子運算產生的全新密碼學，最快會在近幾年內發生。

另外，隨著運算架構持續改變、去中心化等發展，儲存技術預期也會隨著作調整，並且隨著Web 3.0、元宇宙發展改變儲存方式，將使分散式儲存應用成為主流，同時也將使儲存容量需求增加至PB (Petabyte)等級。

至於在雲原生、容器化等應用發展普及化，更多企業將透過虛擬化儲存方式管理服務，預期也將使未來儲存應用變得更有彈性，但也會伴隨發展全新數據管理、比對驗證技術。

在儲存容量持續增長趨勢下，Seagate更認為未來數據資料安全將會變得更加重要，因此如何確保數據加密、傳輸，以及在日後儲存設備不再使用時的處理方式都會變得更為嚴謹。

▲藉由HAMR等技術讓單顆硬碟儲存容量持續提昇
▲藉由HAMR等技術讓單顆硬碟儲存容量持續提昇

▲針對自駕車、智慧城市發展需求打造的Lyve Cloud及Lyve Mobile解決方案
▲針對自駕車、智慧城市發展需求打造的Lyve Cloud及Lyve Mobile解決方案

▲採用AMD EPYC伺服器處理器的Exos AP企業資料儲存系統控制器
▲採用AMD EPYC伺服器處理器的Exos AP企業資料儲存系統控制器

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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