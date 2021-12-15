LINE多裝置登入QA懶人包 在別人電腦忘記登出該怎麼救？

一個 LINE 帳號最多可同時手機、電腦、平板、智慧手錶等四個裝置上同時使用

獺友們日常工作時會習慣在公用電腦上登入 LINE 嗎？你知道同個 LINE 帳號最多可以登入幾個裝置嗎？LINE 官方近期分享了「多裝置登入」的相關細節，對於在換機或更換裝置時，部分用戶想要重新再登入 LINE 之前，可能會碰到的疑慮做出解答，一起來看看吧！

一個帳號最多可同時登入四個裝置

相信大家應該都有要在兩個裝置上登入 LINE 的使用需求，像是手機和電腦，甚至有些人也會習慣在智慧手錶上登入自己的 LINE，方便即時查看或回覆訊息，不過一個 LINE 帳號最多就只能支援四個裝置分別登入，像是可以同時在手機、電腦、平板、智慧手錶上登入 LINE 且不會被登出

同時登入失敗怎麼辦？

如果你今天想用公司的電腦或手邊的其他裝置來登入 LINE 卻沒有成功，那很可能是因為你沒有開啟「允許自其他裝置登入」的設定，只要從 LINE 主頁進入「設定」>>「我的帳號」，並把「允許自其他裝置登入」的選項開啟就行啦

同場加映：在公用電腦上忘記登出 LINE 該怎麼辦？

如果在公用電腦上登入 LINE，但離開時太趕一時忘記登出的話，別緊張還是可以用你的手機把 LINE 登出。一樣從 LINE 主頁進入「設定」>>「我的帳號」，並點選「登入中的裝置」，就能看到目前在哪些裝置上有登入你的 LINE 帳號，想要登出的話，直接從這邊登出即可

以上關於 LINE 多裝置登入的資訊分享給大家，但要注意的是，如果你的 LINE 手機版認是以電話號碼來認證的話，那麼若要在其他手機上（例如新買的手機），使用同樣的電話號碼登入 LINE，原本舊手機的 LINE 帳號就會被自動刪除，聊天紀錄以及照片、影片等資料也會跟著消失，簡單來說，就是系統會把 LINE 所有的資料轉到新的手機上，如果你先前已經備份好的話，那麼資料也會一起轉移過去，但如果你沒備份的話，換新手機後，可能就沒辦法再瀏覽先前的聊天記錄了。這點如果近期有換新機的獺友們，在換機前可以再多多留意啦！

（新聞來源：LINE）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》