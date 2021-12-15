果粉再等等 蘋果延後可在Mac、iPad移動操作的Universal Control功能

今年在WWDC 2021期間揭曉macOS Monterey時，當時介紹可透過單組鍵盤與滑鼠在Mac、iPad之間移動控制的Universal Control功能，目前由蘋果悄悄調整正式推出時間，將延後至明年春季才會釋出。

在此之前，蘋果已經多次延後此項功能推出時間，即便目前macOS Monterey已經正式開放Mac機種升級使用，Universal Control功能依然無法提供使用，但包含新版FaceTime、AirPlay，以及新增加的SharePlay功能，都已經陸續在macOS Monterey提供。

蘋果方面並未透露延後推出Universal Control功能的原因，但或許與裝置間無線連接流暢度及穩定性表現仍未盡理想有關。

依照蘋果先前介紹，Universal Control功能將可透過無線方式，讓登入相同蘋果帳號、連接相同無線網路的Mac與iPad機種，可以透過相同滑鼠、鍵盤操作。而相容的Mac與iPad機種，分別如下：

• MacBook Pro (2016年以後版本)

• MacBook (2016年以後版本)

• MacBook Air (2018年以後版本)

• iMac (2017年以後版本)

• iMac (5K Retina 27吋、2015年下半年以後版本)

• iMac Pro, Mac mini (2018年以後版本)

• Mac Pro (2019年以後版本)

• iPad Pro, iPad Air (第3代以後版本)

• iPad (第6代以後版本)

• iPad mini (第5代以後版本)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》